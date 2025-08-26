Érkeznek az EU-források hazánkba

2025. augusztus 26. 14:03

Magyarországra jönnek az európai uniós források, "és jól is érzik magukat" - jelentette ki a közigazgatási és területfejlesztési miniszter a Tolna vármegyei Simontornyán kedden.

Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter beszédet mond a simontornyai vár környéke európai uniós támogatással megvalósult turisztikai fejlesztéseinek átadásán 2025. augusztus 26-án. MTI/Kiss Dániel

Navracsics Tibor a simontornyai vár környékének európai uniós támogatást élvező turisztikai fejlesztéseinek átadóján mondott beszédében kitért rá: "miközben naponta hallani önjelölt prófétáktól és ambiciózus politikusoktól, hogy ők majd hazahozzák az uniós forrásokat Magyarországra, hogy boldogulni tudjunk, szinte nem múlik el úgy nap, hogy ne adnánk át valamilyen beruházást, amely uniós forrásból valósul meg".

A napokban egy újabb 200 milliárd forintos csomag érkezett Brüsszelből, amely további fejlesztéseket tesz lehetővé, "és így haladunk szépen előre", településről településre,újabb és újabb projekteket megvalósítva, amely hozzájárul, hogy Magyarország lehetőség szerint minél erősebb és minél versenyképesebb legyen - tette hozzá.

Hangsúlyozta: hisznek abban, hogy Magyarország ereje és versenyképessége egyben az Európai Unió ereje és versenyképessége is, azok a beruházások, amelyek Simontornyán megvalósulnak, nem csupán a simontornyaiak, hanem a Dél-Dunántúl javára, Magyarország javára és összességében az Európai Unió javára is válnak. Rámutatott, hogy minél erősebbek a közösségek helyi szinten, annál erősebb lesz Magyarország és az Európai Unió is.

Navracsics Tibor szólt arról is, hogy Magyarország "hagyományosan a legjobb uniósforrás-felhasználók között van", 2010 és 2014 között, valamint a 2014-től 2020-ig terjedő időszakban is az első helyen végzett nemcsak a források felhasználása, hanem a hasznosság és a hatékonyság tekintetében is, "és most is ott vagyunk az élbolyban".

"Az az ambíciónk, hogy lehetőség szerint a legjobb európai uniós tagállamok között végezzünk, amikor 2027. december 31-én ennek a pénzügyi időszaknak a mérlegét is meg kell vonnunk" - fűzte hozzá.

A miniszter a hatékony és eredményes forrásfelhasználásról azt mondta, Magyarország viszonylag gyorsan és egyszerű eljárással tudja megvalósítani a tervezőasztalon megszületett projektjeit, és általában részben a helyi közösségek érdekét szolgáló, de azon túl is mutató, valamilyen nagyobb cél megvalósításának eszközét jelentő projekteket terveznek.

Hangot adott azon véleményének, hogy a turizmusba fektetni "az egyik legjobb dolog", nemcsak azért, mert "tetszetős létesítmények jönnek létre", hanem azért is, mert a turizmus maga is nagyon komoly gazdasági tényező: munkahelyeket hoz létre, vállalkozásokat erősít meg, ezáltal az adóerőt is növeli.

Az adott település gazdaságát erősíti, és ha a gazdaság erősödik, akkor több pénz jut kultúrára, a közösségek fejlesztésére - közölte.

Navracsics Tibor szólt arról, hogy a Dél-Dunántúllal szemben óriási adósságaik vannak, mert az a térség, amely "a nemzetgazdaságnak az egyik bázisa, az egyik oszlopa volt évtizedeken, évszázadokon keresztül, az utóbbi időszakban egy kicsit elfeledetté vált", a természeti szépségük mellett egykor a gazdasági erejéről is híres Somogy, Tolna, Baranya "mintha egy kicsit megfakult volna, miközben minden figyelem az ország északkeleti és keleti térségére összpontosul".

"Kicsit több figyelmet kell szánnunk a dél-dunántúli térségnek is az elkövetkező időszakokban" a helyi szinten a gazdaságot erősítő, valamint a nagyobb térségekben munkahelyeket teremtő nagyberuházásokkal, hogy a régió az "eddigieknél nagyobb mértékben álljon a saját lábára" - tette hozzá.

A miniszter a simontornyai várhoz kapcsolódó beruházásokról azt mondta, amellett, hogy az gazdasági tényező, nagyon fontos önazonossági eleme is van, mert a simontornyaiak büszkék lehetnek rá, erősíti a közösséget, viszi a város hírét, a régióban, az országban, talán Európában is, és az egész térséget felvirágoztató további gazdasági fejlesztések alapja lehet.

Simontornya, 2025. augusztus 26. Torma József polgármester beszédet mond a simontornyai vár környéke európai uniós támogatással megvalósult turisztikai fejlesztéseinek átadásán 2025. augusztus 26-án. MTI/Kiss Dániel

Torma József, Simontornya polgármestere az MTI-vel közölte,

a 13. században épült vár közelében megvalósult beruházások 320 millió forintba kerültek. A projekt részeként fogadóépületet emeltek, parkolókat alakítottak ki, megújították a zöldfelületeket, a település történetét mostantól információs táblák, virtuális bemutatók, a várról készült háromdimenziós rekonstrukció révén is megismerhetik a látogatók.

Simontornya, 2025. augusztus 26. A simontornyai vár az európai uniós támogatással megvalósult turisztikai fejlesztések átadásának napján, 2025. augusztus 26-án. MTI/Kiss Dániel

A településvezető az átadáson mondott beszédében hangsúlyozta, Simontornya épített öröksége lehetőség és felelősség is egyben. Mindannyiuk érdeke, hogy Simontornya "a múltjához és nagyságához méltóan fejlődjön", céljuk, hogy "a múltra alapozott, természetközeli hatást keltő, ízléses várost" építsenek.

Jelezte, egy idei kormányhatározat értelmében a vár szeptember 15-én az önkormányzat tulajdonába kerül.

