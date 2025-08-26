Simicskó István: egyre bővül a honvédelmi táborokban részt vevő diákok létszáma

Öt helyszínen működnek jelenleg Magyarországon Honvédelmi Sportközpontok, ezekben idén nyáron közel 300 gyerek táborozott, de a Magyar Honvédség és a minisztérium segítségével több tucat táborban sok ezer gyerek vett részt, egyre bővül a honvédelmi táborokban részt vevő diákok létszáma - mondta Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt frakcióvezetője, a Honvédelmi Sportszövetség elnöke kedden, amikor meglátogatta a gyerekeket Balassagyarmaton, a Honvédelmi Sportközpontban rendezett táborban.
Simicskó István közölte, a sportközpontok folyamatosan nyitva tartottak a nyáron, és helyet adtak a Honvédelmi Sportszövetség által szervezett táboroknak.
Mint ismertette, Balassagyarmaton három turnust szerveztek, a gyerekek megismerkedtek a sportlövészettel, a lézeres és a légpuskával, küzdősportokkal, folyamatos volt a testedzés.
Hozzátette: évről évre színvonalasabb lehetőségeket tudnak biztosítani a gyerekek számára.
Hangsúlyozta: ez is hozzájárul ahhoz, hogy a fiatalok még jobban kötődjenek a szülőföldjükhöz, még jobban szeressék a hazájukat, és sokan válasszák majd a kadétképzést a középiskolában.
Simicskó István úgy fogalmazott: azon dolgoznak, hogy a Magyar Honvédség számára megfelelő utánpótlást biztosítsanak, és egyre népszerűbb is a katonai hivatás.
A táborokban tartalékos katonák, katasztrófavédők, tűzoltók, rendőrök, polgárőrök is részt vesznek, tájékoztatást adnak a munkájukról, élményeket osztanak meg, és mint az elnök mondta, ez a fiatalok hasznára válik.
Az első honvédelmi tábort 2015-ben szervezték meg hazánkban.
Balla Mihály, a térség fideszes országgyűlési képviselője elmondta, a tábor mozgásra, aktivitásra ösztönzi a gyerekeket, de vannak kulturális programok, kirándulások is.
Balassagyarmatról a Parlamentbe is szerveztek látogatást, így olyan élményeket is kaptak a gyerekek, amelyekhez a tábor nélkül nem biztos, hogy hozzájutnának - tette hozzá.
A nógrádi sportközpontban három turnusban 20-20, 11-14 év közötti, balassagyarmati vagy a város környékén élő gyerek vett részt a napközis táborban, itt tavaly szerveztek először ilyen táborozást.
Balassagyarmaton 2022 márciusában adták át a honvédelmi sportközpontot, Magyarországon ez volt a harmadik ilyen létesítmény.
Az uszoda közelében épült, a fiatalok hazafias és honvédelmi nevelését szolgáló, mintegy ezer négyzetméteres létesítményben több mint tíz sportágat lehet kipróbálni, küzdő- és technikai sportokat is lehet gyakorolni. A zöldmezős beruházásként épült központban megépült egy 10 lőállásos, 50 méteres sportlőtér kiszolgáló helyiségekkel, közösségi klubbal és oktatótermekkel egy csaknem hétezer négyzetméteres telken.
Kép: kdnp.hu
