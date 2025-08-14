ORFK: több mint 7300-an érkeztek Ukrajnából szerdán
2025. augusztus 14. 10:08
Az ukrán-magyar határszakaszon 7357-an léptek be Magyarországra szerdán - tájékoztatta az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) csütörtökön az MTI-t.
A beléptetettek közül a rendőrség 56 embernek állított ki ideiglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Nekik ez idő alatt kell felkeresniük az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság tartózkodási helyük szerint illetékes hivatalát a végleges okmányok beszerzéséért - áll a közleményben.
MTI
