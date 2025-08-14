KL-selejtező - Borbély Balázs: az egygólos hátrány nem ledolgozhatatlan

2025. augusztus 14. 11:04

Borbély Balázs vezetőedző csütörtökön a hazai visszavágón nem tartja ledolgozhatatlannak a Győr egygólos hátrányát a svéd AIK Stockholm ellen a labdarúgó Konferencia-liga selejtezőjének harmadik fordulójában.

"Tudjuk, kivel állunk szemben, az AIK komoly ellenfél. Egygólos hátrányból indulunk, de a visszavágó teljesen más mérkőzés lesz. Más az idő, a fű, a stadion, a hazai szurkolók és a környezet. Hiszem azt, hogy itthon nem ledolgozhatatlan ez a különbség. Bízom abban, hogy a játékosok motiváltak és sikerre éhesek" - mondta a szerdai sajtótájékoztatón a tréner, aki elárulta, minden tanítványa rendelkezésére áll.

A 45 éves szakember kitért a győri stadion gyepszőnyegére is, amelyet gombás fertőzés támadott meg, ezért a vasárnapi bajnoki találkozón a csapatnak fel kellett cserélnie a pályaválasztói jogot az MTK Budapesttel. Mint mondta, jóval rosszabb a pálya minősége a tíz nappal ezelőtti, Újpest elleni összecsapáshoz képest.

"De olyan, amilyen, mindkét csapatnak ugyanolyan lesz. Alkalmazkodnunk kell hozzá. Egy nap alatt nem tudom megváltoztatni a játékstílusunkat, meg nem is akarom" - jelentette ki Borbély.

Szerinte a mostani párharc annyiban hasonlít az előzőhöz, melyet a Pjunyik Jereván ellen nyert meg a Győr, hogy ezúttal is 2-1-es hátrányból várja a hazai visszavágót, ugyanakkor az örmény és a svéd csapat erejét nehéz összehasonlítani, mert utóbbi sokkal magasabb szinten van.

"Amióta külföldön élek, ez volt az első alkalom volt, hogy visszatérhettem Stockholmba. Mindig nehéz AIK otthonában játszani, de az ETO megmutatta mire képes, ezért jó érzéssel várjuk a visszavágót. A közönség sokat segíthet" - fogalmazott a győriek svéd védője, Alexander Abrahamsson, aki úgy vélte, elsősorban támadásban kell kicsit élesebbnek lenniük a továbbjutás kiharcolásához. "Csak rajtunk múlik a siker. Tudjuk, mit kell tennünk, minden a kivitelezésen múlik, de jó esélyünk van".

A továbbjutó a skót Dundee United és az osztrák Rapid Wien párharcának győztesével találkozik a selejtező rájátszásában, amelynek tétje már a főtáblára jutás. A Bolla Bendegúzt foglalkoztató Rapid múlt héten hazai pályán 2-2-es döntetlent ért el Keresztes Krisztián csapata ellen.

A csütörtöki összecsapás 19 órakor kezdődik az ETO Parkban és az M4 Sport élőben közvetíti.

MTI; Gondola