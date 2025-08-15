Optimizmus a jövőre nézve az építőanyagkereskedőknél

2025. augusztus 15. 20:06

Az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozata 2025. I. féléves értékelésében az építőanyagkereskedelmi piac visszafogottságát fogalmazta meg, amely bizonyos termékcsoportoknál a kereslet csökkenésében és a vásárlói árérzékenység növekedésében nyilvánult meg. A vásárlók többsége kivárással reagál a gazdasági és szabályozási környezetre, miközben a piacon továbbra is intenzív verseny zajlik. Különösen a kisebb és közepes értékű projektek hiánya fékezte az építőanyagkereskedelmi piacot, a vásárlók csupán a legszükségesebb felújításokat és beruházásokat végezték el, amelyek átlagosan leginkább 1-2 millió forint közötti költéseket jelentettek - táűjékoztatta a Gondolát az ÉVOSZ.

A forgalmat illetően kiemelkedően teljesítettek a burkolatok, szaniterek, hő- és vízszigetelési rendszerek, valamint a tetőfedő anyagok – ezen termékkörök iránti kereslet leginkább a lakossági felújítási és energetikai korszerűsítési szándékot mutatják.

Juhász Attila, az Újház Zrt. és az ÉVOSZ Magyar Építőanyag-kereskedelmi Tagozat elnöke közleményében kiemelte, hogy 2023-ban az építőanyag-piac az előző évekhez képest jelentős visszaesést szenvedett el, és az ágazat azóta sem talált igazán magára, ez jellemezte 2025-öt is. A verseny annyira kiéleződött, hogy 2025 első félévében az építőanyagok átlagárai éves alapon 1,3 százalékkal mérséklődtek, különösen a falazóanyagok és a hőszigetelő anyagok ára csökkent. Az eddig elérhető otthonfelújítási támogatások nem hozták meg a várt piaci élénkülést, ami elsősorban a bonyolult adminisztrációnak és a jogosultak szűk körének tudható be. Az ágazat a szeptemberben induló Otthon Start program mellett egy olyan, államilag támogatott lakossági felújítási programban bízik, amely széles társadalmi rétegeket ér el, egyszerűen igénybe vehető, és képes lenne kitörést hozni a jellemzően elavult hazai lakóingatlan-állomány érdemi megújításában. Pozitív fejlemény, hogy az elmúlt hetekben véglegesedtek az EKR (Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer) részletszabályai, amelyek nyomán már idén szeptembertől a következő években közel 150 ezer hazai lakóépület újulhat meg energetikai szempontból akár ingyenesen vagy kedvező feltételekkel.

A lakossági vásárlások összességében azonban várakozás alatti szinten voltak. A nehézséget elsősorban a kosárérték csökkenése okozza. A vásárlókért folyó versenynek köszönhetően a kereskedésekben maradó nyereségeségre ez negatív hatással van, mely jelenleg minden eddiginél alacsonyabb szinten van. A kereslet élénkítésére a gyártók különféle akciókkal próbálják ösztönözni a vásárlókat. Termékhiány nem okozott problémát az elmúlt időszakban, az építőanyagok széles skálája megfelelő minőségben és mennyiségben jelenleg is rendelkezésre áll, ellátási gondok a második félévben sem várhatók – emeli ki Vitális Attila az Alföld Tüzép Hálózat Kft. ügyvezetője.

A piaci árakban az elmúlt félévben tapasztalható jelentős elmozdulás nem volt. Az import építőipari termékek áránál az árfolyamváltozás okozott mozgást.

A vásárlóknál jelenleg a finanszírozás nehézsége az egyik kihívás. A magas kamatszintek miatt tovább csökkentették a vásárlók és a beruházók a hajlandóságot a nagyobb léptékű projektekkel kapcsolatos költekezésre. A SZÉP-kártyákon lévő összegek és az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások felhasználhatósága nem tudta kellően élénkíteni a keresletet, és emelni az építőanyagok iránti érdeklődés alacsony szintjét.

Az építőanyag-kereskedők számára is kiemelt cél, hogy a költséghatékonyságot szem előtt tartva továbbra is fenntartsák versenyképességüket. Ehhez viszont a jelenlegi szűkös időszakban az ellátási lánc összes szereplőjének (kereskedők, gyártók, kivitelezők) kiemelkedően fontos az új lakások építésének növekedése. Az ebből adódó forgalom növekedéssel elkerülhető lehet az alkalmazotti létszám további csökkentése – mondta Parrag Roland, a Duna Hungária Zrt. cégvezetője.

Az ősszel elinduló új Otthon Start program, amely az új lakásépítéseket ösztönzi, így mentőövet jelenthet a piac számára. A program elősegítheti a kereslet növekedését, és a várakozások szerint javíthatja a piaci aktivitást.

Az év első felében a kiszámíthatatlan keresleti trendek, a magas alapkamatból adódó finanszírozási nehézségek mellett az ismét - egyre erősebben - felbukkanó lánctartozás is nehézséget jelentett. Bezák Péter, a HUFBAU Csoport ügyvezetőjének véleménye szerint is a második félév kilátásai nagymértékben függenek a különböző programok újraindításától. Egy célzott, átlátható és könnyen hozzáférhető támogatási rendszer jelentős forgalomélénkülést eredményezhet az év hátralévő részében. Célszerű lenne a különböző támogatási programok összerendezése. Ennek hiányában viszont a jelenlegi óvatos, költségérzékeny piaci magatartás maradhat meghatározó.

Fontos megjegyezni, hogy a várt fellendülés vélhetően nem fog jelentős építőanyag-áremelkedéssel járni. A gyártói oldalon jelenleg még mindig jelentős kapacitáskihasználatlanság tapasztalható, amit az alacsony szinten maradó állami és vállalati megrendelések mellett a lakossági kereslet élénkülése nem fog olyan mértékben kompenzálni, hogy áruhiány alakulhasson ki. Ezzel párhuzamosan az építőanyag-kereskedelemben továbbra is erős árverseny marad.

Bár az idei év első felében a piac várakozó álláspontra helyezkedett, a gyártók és kereskedők továbbra is készen állnak arra, hogy reagáljanak a kereslet változásaira, és alkalmazkodjanak az új piaci környezethez. A következő időszakban az építőanyagpiacon a futó felújítási támogatási programok mellé érkező új, Otthon Start a kereslet fellendülésével optimizmusra adhat okot.

gondola