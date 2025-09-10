Orbán Viktor: Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán
2025. szeptember 10. 11:51

Magyarország teljes szolidaritását fejezi ki Lengyelországgal az éjszakai drónincidens kapcsán. Lengyelország területi integritásának megsértése elfogadhatatlan – szögezte le Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán.

„Ez az eset is bizonyítja, hogy a békét szorgalmazó politikánk indokolt és észszerű” – tette hozzá.
 
„Egy háború árnyékában élni kockázatokkal és veszélyekkel jár. Itt az ideje véget vetni ennek! Ezért támogatjuk Trump elnök úr békét célzó erőfeszítéseit” – zárta bejegyzését a miniszterelnök.
