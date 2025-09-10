Tarr „nem mondhatom ki, mert megbukunk” Zoltán: A lengyel recept szerint főznék meg Magyarországot is

A Tisza Párt szorosan együttműködik a Donald Tusk-féle varsói vezetéssel, külön csapat dolgozik azon, hogy Magyar Péterék felhasználhassák a lengyel "tapasztalatokat" Orbán Viktorral szemben.

