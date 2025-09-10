Tarr „nem mondhatom ki, mert megbukunk” Zoltán: A lengyel recept szerint főznék meg Magyarországot is
A Tisza Párt szorosan együttműködik a Donald Tusk-féle varsói vezetéssel, külön csapat dolgozik azon, hogy Magyar Péterék felhasználhassák a lengyel "tapasztalatokat" Orbán Viktorral szemben.
2025. szeptember 10. 11:40
A Magyar Nemzet beszámolója szerint egy újabb hangfelvételen Tarr Zoltán, a Tisza Párt második embere arról beszélt, hogy pártja szoros együttműködésben áll a Donald Tusk vezette lengyel kormánnyal.
Külön csapat dolgozik azon, hogy a lengyel tapasztalatokat – amelyek 2023-ban hozzájárultak a jobboldali lengyel kormány bukásához – Magyarországon is felhasználják a kormányváltás érdekében.
A lap szerint Brüsszel és a nemzetközi háttérhatalmak célja a magyar vétófenyegetés megszüntetése, különösen Ukrajna EU-csatlakozásának elősegítése miatt.
 
A cikk kitér arra is, hogy
a lengyel kormányváltást követően tisztogatások és demokráciaellenes lépések történtek, és hasonló forgatókönyv várhat Magyarországra is, ha a Tisza Párt hatalomra kerül. Több szereplőt – köztük a Bajnai Gordonhoz és Szigetvári Viktorhoz köthető cégeket – említenek, amelyek adatkezelési és kampánytechnológiai módszereikkel mind Lengyelországban, mind Magyarországon feltűntek.
Az eddigi politikai „pletykák” – azaz a nemzetközi baloldal működésének beható ismerete – tehát immár közvetlen megerősítést nyertek a hazai újságírói szlengben már csak Tarr „nem mondhatjuk ki, mert belebukunk” Zoltánnak nevezett politikustól. A Tisza Párt tehát külső támogatással, a lengyel mintát követve készül az Orbán-kormány leváltására, ami közvertlen és komoly veszélyt jelent a magyar szuverenitásra és demokráciára.
Magyar Nemzet - Gondola
