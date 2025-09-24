Orbán Viktor: Magyarországon Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége élhet zavartalanul
2025. szeptember 24. 11:35
Orbán Viktor miniszterelnök a zsidó újév alkalmából levélben köszöntötte a hazai zsidó szervezetek vezetőit és a magyar zsidó közösség tagjait - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
"Amikor a világ számos pontján háború dúl, és kontinensünk egyes városaiban ijesztő mértékben nő az antiszemitizmus, a béke és a nyugalom iránti vágy mindennél erősebbé válik. Magyarország pedig a következő esztendőre sem ígér mást, mint hogy továbbra is megmarad olyan szigetnek, ahol Közép-Európa legnagyobb zsidó közössége zavartalanul élhet, boldogulhat és ünnepelhet" - írta Orbán Viktor.
"Kívánom, hogy legyenek valamennyien a jó évre beírva és bepecsételve!" - zárta levelét a miniszterelnök.
MTI
