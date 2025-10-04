Orbán Viktor Václav Klaus-szal tárgyalt

Orbán Viktor pénteken Václav Klaust, a Cseh Köztársaság korábbi elnökét fogadta a Karmelita Kolostorban - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) fogadja Václav Klaus korábbi cseh köztársasági elnököt a Karmelita kolostorban 2025. október 3-án. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán
A volt elnök a Danube Institute konferenciájára érkezett Budapestre.
