A jövő operaénekeseinek felkutatása céljából mentorprogramot indított a Magyar Állami Operaház

2025. október 4. 04:07

A jövő operaénekeseinek felkutatása céljából OpeRajt néven mentorprogramot indított a Magyar Állami Operaház - közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel.

Az új, országos tehetséggondozó kezdeményezés célja, hogy hidat építsen a zenei oktatás és a hivatásos operai gyakorlat között - emelték ki a közleményben.

Az elmúlt harminc évben a felsőoktatásban magánének szakra jelentkezők száma az ötödére csökkent. Emellett az énektanárképzés és a professzionális operai gyakorlat között napjainkban olyan komoly szakadék húzódik, amely sok tehetségnek állja útját a pályára lépésben.

Az OpeRajt program ezt az űrt kívánja kitölteni: közvetlen kapcsolatot teremt a tanárok, a diákok és az Opera között, miközben új perspektívát nyit a fiatalok számára. A program a szervezők szándékai szerint hozzájárul az operaénekesi utánpótlás biztosításához és a fiatal tehetségek pályán tartásához, emellett emeli a vokális képzés színvonalát, és országos szinten ad presztízst az énekmesteri hivatásnak - fejtették ki a közleményben.

Bejelentették, hogy az OpeRajt program első lépéseként országos pályázatot írnak ki énekmesterek számára, akik a Magyar Állami Operaház szoros szakmai támogatásával segítik a fiatal énekesek felkutatását, képzését és motiválását. A jelentkezéseket 2025. november 15-ig várja az intézmény. A részletes pályázati kiírás elérhető a www.opera.hu/operajt/ weboldalon.

A beérkező pályázatok alapján az operaház által kijelölt bíráló bizottság Budapesten és mind a tizenkilenc vármegyében kiválaszt egy-egy énekmestert, akik feladata 2026 januárjától a tanítás mellett a tehetségkutatás is lesz, különösen a legaggasztóbb utánpótláshiányt mutató férfi énekesek körében, az intézmény szakmai és anyagi támogatásával.

Az énekmestereket a felfedezett és tanított fiatalok képzésében az operaház kijelölt művészei mentorálják, akik alkalmanként az órákat, tanszaki hangversenyeket is látogatják, és személyes példájukkal inspirálják a növendékeket.

A diákok a hangi volumen tisztázása végett évente egy alkalommal a mentorok kíséretében a dalszínház színpadán is kipróbálhatják adottságaikat, majd az év végén budapesti tanévzáró koncert ad alkalmat a bemutatkozásra, immár a nagyközönség előtt, amit az énekmesterek és a zongorakisérők számára egész napos szakmai program előz meg - olvasható a sajtóanyagba.

Felhívták a figyelmet, hogy a tavaly elindított Marton Éva Nemzetközi OperaStúdió és az idei évtől kétévente jelentkező I. Országos Operaverseny után a most meghirdetett OpeRajt program immár a harmadik olyan pillére a Magyar Állami Operaház énekes utánpótlásnevelésének, amivel az intézmény feladatain túlmutatva, saját forrásaiból támogatja a jövő énekes generációinak fejlődését.

MTI