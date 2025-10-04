Minden olyan gyermek, akit nem nevelhetnek fel vér szerinti szülei, szerető családban nőhessen fel

Hankó Balázs a videóban elmondta: megvizsgálta a sajtóban megjelent beteg gyermek örökbefogadásának kérdését, és arra jutott, hogy az örökbe fogadni kívánó család vonatkozásában egy új pszichológiai szakértői vizsgálatot kezdeményez, amelynek költségét természetesen a Kulturális és Innovációs Minisztérium fedezi.

2025. október 4. 05:07

Elkötelezettek vagyunk abban, hogy minden olyan gyermek, akit nem nevelnek, vagy nem nevelhetnek fel vér szerinti szülei, szerető családban nőhessen fel - mondta a kulturális és innovációs miniszter Facebook-oldalára csütörtökön feltöltött videójában.

"Mint ahogy az elmúlt több év során a beteg gyermek vonatkozásában minden egészségügyi ápolási költséget biztosítottunk. Mi több, most nyáron egy életmentő 10 órás műtétre is szükség volt a gyermek esetében, de most is ott állunk a gyermek mellett, minden költséget az ápolás vonatkozásában is biztosítunk" - hangsúlyozta.

A miniszter tudatta: mindezek alapján arra kérte Kardosné Gyurkó Katalin miniszteri biztost, hogy csütörtökön vegye fel a kapcsolatot a gyermekkel, az őt ápoló kórházzal, valamint a családdal "és a lehető leggyorsabban, és a legmegnyugtatóbb módon, a szabályok figyelembe vételével segítsük azt, hogy a gyermek minél hamarabb szerető családban nevelkedhessen".

"Az elmúlt évek során számos olyan jogszabály-módosításunk volt, amely ezt a nagyon fontos és nehéz kérdést próbálta úgy rendezni, hogy minél több gyermek nőhessen föl szerető családban. Az elmúlt év során már több mint 1200 gyermek esetében sikerült ebben előrelépnünk, és igen, a tavaly nyáron elindított úgynevezett hathetes örökbefogadási szabálynak a kórházban hagyott gyermekek esetében 122-en találtak egy év alatt szerető családra" - mondta.

Hozzátette: tudja, hogy sokat kell még tenniük annak érdekében, hogy minden olyan gyermek, akit nem nevelnek vagy nem nevelhetnek fel vér szerinti szülei, szerető családban nőhessen fel, de elkötelezettek.

MTI