Orbán Viktor videokonferencia keretében tárgyalt az Európai Unió állam- és kormányfőivel

Kövér László kifejtette, a parlament három fő funkciója a törvényhozás, a kormány ellenőrzése és maga a nyilvánosság. Mint mondta, először a parlament ellenőrzési funkciója számolódott föl, mert annyira eldurvultak a viszonyok a kormánypártok és az ellenzékiek között, hogy bármilyen egyetértés ki volt zárva.