Orbán Viktor videokonferencia keretében tárgyalt az Európai Unió állam- és kormányfőivel
2025. augusztus 19. 16:08

Orbán Viktor miniszterelnök uniós kollégáival egyeztetett az EU állam- és kormányfőinek keddi videokonferenciáján - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.

A Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök (j) és Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter (b), amikor a kormányfő az Európai Unió állam- és kormányfőivel tárgyal videokonferencia keretében a Karmelita kolostorban 2025. augusztus 19-én. MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

