Pásztortalálkozó a Hortobágyon

Kilenc gulyás és kilenc bojtár páros méri össze tudását a 29. országos gulyásversenyen és pásztortalálkozón - jelentették be a szervezők a találkozó megnyitóján szombaton, a hortobágyi pusztai állatparkban.
Az idén a ragadós száj- és körömfájás miatt a szokásos pünkösd-közeli hétvégén elmaradt találkozót rendezték meg a szeptemberi napsütésben, ahol a nagyközönség előtt adhattak számot a gulyások és a bojtárok mesterségbeli tudásukról.
A verseny középpontjában azok a mindennapi feladatok álltak, amelyek generációk óta meghatározzák a gulyások életét: a pásztor és bojtár párosok számos versenyszámban, köztük a két legnehezebbnek ítélt, kötéllel történő marhakifogásban, illetve a gémeskútból történő vízhúzásban mérték össze tudásukat, de volt pányvadobás, gulyásbot használat ("nyúlütés"), és karikás ostor forgatás is. A verseny méltó zárása minden évben a közönség és a pásztorok közös csergetése, amely a magyar pásztorhagyomány egyik leglátványosabb mozzanata.
A pusztai állatparkban tartott megnyitón mások mellett felvonultak a puszta jellegzetes "járművei", a lovas-, ökör- és bivalyfogatok, heten ott voltak a Hortobágy tizenkét örökös pásztora közül, miközben a Kilenclyukú híd lábánál legelt a szürkemarha gulya.
A rendezvény idején népművészeti vásár is várta a látogatókat, akik hagyományos pásztorételeket is kóstolhattak, a vállalkozó kedvűek pedig a debreceni Hajdú Táncegyüttes vezetésével táncházban próbálhatták ki ügyességüket.
A gulyásverseny és pásztortalálkozó mellett az idén a magyar hagyományőrző pásztorkutyások 18. találkozóját is megtartották szombaton a pusztai állatparkban, ahol hagyományos magyar pásztorkutyafajták terelőversenyét és bemutatóját rendezték meg.
A programokat záró közös csergetése előtt lovasbemutató is része a programnak a Hortobágyon.
A tettlegességnek semmi köze sincs a demokráciához. A demokrácia egyik szerepe éppen az, hogy elejét vegye a tettlegességnek – legalább a politikai életben. A baloldal ezt az Európai Unióban sem tanulta meg. Valamikor Rajk-perek, majd az 56-os szabadságharc után tömeges kivégzések jellemezték a baloldal demokráciáját.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
A Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig... Az elmúlt években 600 ezer magyarországi diák jutott már el a külhoni területekre, idén is tehát határtalanul osztálykirándulás, határtalan magyarság - tette hozzá.
Bódis László hangsúlyozta azt is, hogy az idéntől a középiskolától kezdve az egyetemi képzés legvégéig minden képzési szinten elérhető egy vállalkozói program a tehetséges fiatalok számára.
Magyar Péternek egyetlen eredeti gondolata sincs, amit ne a Fidesz-KDNP-től, vagy személyesen a miniszterelnöktől lopott volna el a mondandójában, a tevékenységében. Több mint 20 évvel ezelőtt hirdette meg Orbán Viktor, hogy hozzuk létre a polgári köröket. A Tisza-szigetek azok micsodák? Ugyanaz a recept, de egy lényegi különbség van. Orbán Viktor azért mondta azt, hogy szervezzük meg magunkat mi, kereszténydemokraták és nemzetiek, hogy utána Magyarország szuverenitását meg tudjuk őrizni. Magyar Péter viszont ahhoz kéri az emberek támogatását, és használja fel Orbán Viktor mondatait, politikai innovációit, hogy ezeket lenyúlva Brüsszel rabigájába hajtsa Magyarországot – hangsúlyozta Hollik István kereszténydemokrata országgyűlési képviselő a Gondolának adott interjúban.