Pásztortalálkozó a Hortobágyon

2025. szeptember 13. 18:01

Kilenc gulyás és kilenc bojtár páros méri össze tudását a 29. országos gulyásversenyen és pásztortalálkozón - jelentették be a szervezők a találkozó megnyitóján szombaton, a hortobágyi pusztai állatparkban.

Az idén a ragadós száj- és körömfájás miatt a szokásos pünkösd-közeli hétvégén elmaradt találkozót rendezték meg a szeptemberi napsütésben, ahol a nagyközönség előtt adhattak számot a gulyások és a bojtárok mesterségbeli tudásukról.

A verseny középpontjában azok a mindennapi feladatok álltak, amelyek generációk óta meghatározzák a gulyások életét: a pásztor és bojtár párosok számos versenyszámban, köztük a két legnehezebbnek ítélt, kötéllel történő marhakifogásban, illetve a gémeskútból történő vízhúzásban mérték össze tudásukat, de volt pányvadobás, gulyásbot használat ("nyúlütés"), és karikás ostor forgatás is. A verseny méltó zárása minden évben a közönség és a pásztorok közös csergetése, amely a magyar pásztorhagyomány egyik leglátványosabb mozzanata.

A pusztai állatparkban tartott megnyitón mások mellett felvonultak a puszta jellegzetes "járművei", a lovas-, ökör- és bivalyfogatok, heten ott voltak a Hortobágy tizenkét örökös pásztora közül, miközben a Kilenclyukú híd lábánál legelt a szürkemarha gulya.

A rendezvény idején népművészeti vásár is várta a látogatókat, akik hagyományos pásztorételeket is kóstolhattak, a vállalkozó kedvűek pedig a debreceni Hajdú Táncegyüttes vezetésével táncházban próbálhatták ki ügyességüket.

A gulyásverseny és pásztortalálkozó mellett az idén a magyar hagyományőrző pásztorkutyások 18. találkozóját is megtartották szombaton a pusztai állatparkban, ahol hagyományos magyar pásztorkutyafajták terelőversenyét és bemutatóját rendezték meg.

A programokat záró közös csergetése előtt lovasbemutató is része a programnak a Hortobágyon.

mti