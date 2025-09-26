Példátlan önzetlenség: Egy amerikai nő jótékony célokra ajánlotta fel a lottónyereményét

2025. szeptember 26. 12:08

Egy virginiai nő példátlan nagylelkűségről tett tanúbizonyságot: a 150 ezer dolláros lottónyereményét nem magára költötte, hanem három jótékonysági szervezetnek adományozta. A nyertes szerint a pénz „magasabb célt” szolgálhat, és másokat is inspirálhat az önzetlenségre.

Egy virginiai nő, Carrie Edwards 150 ezer dollárt (nagyjából 50 millió forintot) nyert a lottón, ám nem tartotta meg a nyereményt. Az amerikai asszony úgy döntött, az egész összeget jótékony célokra ajánlja fel, három nonprofit szervezet között egyenlő arányban elosztva.

Edwards a helyi WWBT News csatornának elmondta: „Isten megáld engem, hogy általam másokat is megáldhasson.” Hozzátette, hogy a kiválasztott szervezetek számára a „gyógyulás, szolgálat és közösség” értékei a legfontosabbak, és ezek állnak közel a saját hitvallásához is.

„Hálás vagyok, hogy ez a váratlan lottónyeremény magasabb célt szolgálhat” – nyilatkozta a nagylelkű nyertes, aki reméli, hogy példája másokat is arra ösztönöz majd, hogy továbbadják, amijük van, és segítsék egymást.

Az inspiráló történet gyorsan bejárta az amerikai sajtót, sokan méltatják Edwards önzetlenségét, amely ritka példa arra, miként fordítható egy szerencsés pillanat a közösség javára.

GK