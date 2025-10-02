Scotland Yard: terrorcselekmény volt a manchesteri zsinagógánál elkövetett támadás
2025. október 2. 17:35
Terrorcselekménynek nyilvánította a rendőrség a manchesteri zsinagógánál csütörtökön, jóm-kipúr napján elkövetett késeléses és gázolásos támadást, amelyben ketten meghaltak, többen súlyosan megsérültek.
Laurence Taylor, a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztályának parancsnokhelyettese csütörtök délutáni sajtótájékoztatóján kijelentette: a vizsgálat eddigi adatai alapján a rendőrség terrorista incidensnek tekinti a támadást.
Hozzátette: a bűncselekménnyel kapcsolatban két embert őrizetbe vettek.
Taylor elmondta: a nagy-britanniai rendőri erőket országszerte mozgósítják, és a rendőrség megerősített járőrözésbe kezdett a zsinagógák és egyéb zsidó közösségi intézmények környékén.
A támadás a Heaton Park Hebrew Congregation nevű zsinagógánál történt. A feltételezett elkövető több embert autójával ütött el, másokat pedig megkéselt. A támadót a kivonuló fegyveres rendőri egységek a helyszínen agyonlőtték.
Csütörtök délután a manchesteri rendőrség főparancsnoka, Sir Stephen Watson is sajtótájékoztatót tartott, amelyen kijelentette: a nyomozók valószínűsítik, hogy sikerült azonosítaniuk az elkövetőt. Watson azonban hangsúlyozta, hogy erről nem kíván további részletekbe bocsátkozni, amíg a támadó kilétét nem tisztázzák teljes bizonyossággal.
A rendőrparancsnok elmondta: a kiérkező fegyveres egységek az első bejelentéstől számítva hét percen belül agyonlőtték a támadót. Hozzátette: négy embert különböző súlyosságú sérülésekkel kezelnek kórházban.
Megerősítette, hogy a támadásban ketten életüket vesztették.
Stephen Watson elmondta azt is, hogy az elkövető robbanóeszköznek látszó tárgyakat viselt a támadás idején.
Ezt egy olyan fotó is alátámasztja, amely a közösségi médiafelületeken jelent meg a feltételezett támadóról. Ezen a képen az látszik, hogy a tettes nadrágszíján fémes tárgyak lógnak.
Az eddigi vizsgálatról kiadott tájékoztatások egyelőre nem erősítették meg, hogy valóban robbanószerekről van-e szó.
Felkerült ugyanakkor a közösségi médiafelületekre egy videófelvétel is, amelyen a helyszínre vonuló fegyveres rendőrök egyike arra utasítja a járókelőket, hogy hagyják el a környéket, mert a támadónál "pokolgép van".
A manchesteri rendőrség parancsnoka csütörtöki tájékoztatóján elmondta: nagyon sokan voltak a támadás idején a zsinagógában, és csak a biztonsági személyzet, a hívők és a gyorsan kivonuló rendőri egységek bátor fellépése akadályozta meg, hogy a támadó behatoljon az épületbe.
A támadás a zsidó vallás legfontosabb ünnepe, a jóm-kipúr napján történt, amikor hívők sokasága látogatja a zsinagógákat.
A manchesteri zsinagóga is tele volt a támadás idején. A rendőrség közölte, hogy a hívőket a biztonsági akció idejére a zsinagógában tartották, utána pedig kiürítették az épületet.
Keir Starmer brit miniszterelnök a támadás hírére megszakította koppenhágai látogatását, hazautazott és összehívta a kormány különleges helyzetekben ülésező tanácskozó testületét (COBRA).
Az értekezleten részt vesz Shabana Mahmood belügyminiszter, Andy Burnham manchesteri polgármester és a Scotland Yard parancsnoksága.
A COBRA-ülés előtt Starmer is elmondta, hogy a kormány rendőri egységek kivezénylésével országszerte megerősítette a nagy-britanniai zsinagógák őrizetét.
Hozzátette: a támadást "különösen elborzasztóva teszi" az a tény, hogy jóm-kipúr napján történt.
A brit uralkodó is azt emelte ki csütörtök délutáni személyes üzenetében, hogy a támadás "a zsidó közösség számára igen jelentős időpontban" történt. III. Károly király mélységes megdöbbenésének és szomorúságának adott kifejezést a Buckingham-palota által ismertetett nyilatkozatában.
MTI
Címkék:
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Az új uniós költségvetés tervezete, amely szinte korlátlan lehetőséget adna az uniós tisztviselőknek a nemzeti kormányok zsarolására, újabb példája azoknak a lépéseknek, amelyek a nemzetállami függetlenség teljes felszámolását célozzák.
-
A jobboldali nyilvánosságban régóta érezni az igényt arra, hogy az állam végre a törvény erejével sújtson le az uszítókra, a tudatos hazudozókra, a magyargyalázókra. Ezzel szemben a döntéshozók nyilván jól tudják, milyen politikai és jogi kockázatokkal jár a mártírgyártás. Most azonban mintha változni látszana e téren a kormányzati hozzáállás - írja Kovács Ferenc Erik, az MKDSZ szerzője, publicisztikájának bevezetőjében.
-
Az elmúlt évtizedekben a pszichológiai kutatások rendre ugyanazt a mintázatot mutatták: az életút boldogság görbéje U alakot formáz. A fiatal felnőttek jellemzően elégedettek az életükkel, aztán a középkor környékén egyre nő az elégedetlenség, majd az idősebb korosztályokban ismét javul a lelkiállapot. Ez a minta azonban mára világszinten felborulni látszik. A legfrissebb vizsgálatok szerint a 18–24 évesek körében a boldogtalanság és a szorongás sokszor magasabb szintet mutat, mint bármely más korcsoportban. De miért éppen most és miért éppen ők?
-
Most zajlik a hatodik tömeges kihalási hullám a Föld 4,5 milliárd éves történetében - jelentette ki Áder János volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke szerdán Orosházán, a Táncsics Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium diákjainak a biodiverzitásról tartott előadásában.