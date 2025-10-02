A washingtoni Biblia Múzeumban írt alá kutatási megállapodást Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter
2025. október 2. 11:06
Tudományos és kutatási együttműködésről írt alá megállapodást Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter az amerikai fővárosban működő Biblia Múzeumban helyi idő szerint szerdán.
A miniszter a rendezvényen rámutatott, hogy Magyarország számára kiemelten fontosak a keresztény gyökerek, a keresztény értékek és kultúra, ezért különösen jelentős az együttműködés aláírása. Hankó Balázs az MTI-nek elmondta, hogy a megállapodás a többi között tartalmazza, hogy 8 magyar kutató érkezhet a washingtoni intézménybe.
Hangsúlyozta, hogy Magyarország az első ország, amellyel a Biblia Múzeum közvetlen együttműködési megállapodást kötött, és hozzátette, hogy a kereszténység melletti kiállásnak különösen hangsúlyt kell kapnia akkor, amikor Európában és az Egyesült Államokban is tapasztalhatók a vallás tagjai ellen erőszakos cselekmények.
Carlos Campo, a Biblia Múzeum (Museum of the Bible) vezérigazgatója rámutatott, hogy a jövőben további országokkal köt az intézmény együttműködésről szóló megállapodásokat, de Magyarország az első a sorban, amit a közép-európai ország keresztény múltja alapoz meg.
A vezérigazgató az MTI-nek adott interjúban rámutatott, hogy a megállapodás létrejöttében az a felismerés is tükröződik, hogy Magyarország hosszú idők óta elkötelezett a bibliai értékek mellett, a magyar kutatók érkezését jelentő gyakorlati együttműködés pedig a kultúraközi kapcsolatok erősödését hozza.
A Washington belvárosában működő Biblia Múzeum kiállítóhely, valamint oktatási és kutatási központ, ahol a biblikus témák tudományos feldolgozására összpontosítanak. Az intézmény novemberben készül a holt-tengeri tekercsek eredeti példányait bemutató kiállítás megnyitására.
Hankó Balázs szerdán tárgyalt a Donald Trump elnök vezette amerikai adminisztráció több vezető tisztségviselőjével, így az amerikai külügyminisztérium közdiplomáciáért és közkapcsolatokért felelős államtitkárával, és megbeszélést folytatott a szövetségi oktatási minisztérium államtitkárával. A magyar kormányzati politikus családpolitikai témájú kerekasztal-beszélgetésen is részt vett a Heritage Foundation konzervatív elemzőközpont alelnökének társaságában, valamint washingtoni programjának első napján ellátogatott az amerikai fővárosban és környékén élő magyar diaszpóra közösség központjába, a Kossuth Házba, valamint a magyar nagykövetségen a helyi diaszpóra szervezeteinek vezetőivel is találkozott.
MTI
