Idén közel 40 fürdő csatlakozott a Szaunázók hétvégéjéhez
2025. október 2. 12:06
A Magyar Fürdőszövetség idén már nyolcadik alkalommal szervezi meg a Szaunázók hétvégéjét; október 4-5. között tematikus szaunaprogramokkal várják az érdeklődőket az ország fürdőiben - közölte Balogh Zoltán a fürdőszövetség főtitkára.
 
Közel 40 fürdő csatlakozott az ország minden részéből a hétvégi kezdeményezéshez - írta.
 
Október 4-én 16 órától valamennyi csatlakozó szaunában egységes tematikus szaunaprogram lesz: ugyanaz a zene szól, ugyanazt az illatot használják és ugyanazt a koreográfiát adják elő a szaunamesterek.
 
Az országos programban részt vevő fürdők listája a Magyar Fürdőszövetség honlapján található.
MTI
