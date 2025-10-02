Idén közel 40 fürdő csatlakozott a Szaunázók hétvégéjéhez

2025. október 2. 12:06

A Magyar Fürdőszövetség idén már nyolcadik alkalommal szervezi meg a Szaunázók hétvégéjét; október 4-5. között tematikus szaunaprogramokkal várják az érdeklődőket az ország fürdőiben - közölte Balogh Zoltán a fürdőszövetség főtitkára.

Közel 40 fürdő csatlakozott az ország minden részéből a hétvégi kezdeményezéshez - írta.

Október 4-én 16 órától valamennyi csatlakozó szaunában egységes tematikus szaunaprogram lesz: ugyanaz a zene szól, ugyanazt az illatot használják és ugyanazt a koreográfiát adják elő a szaunamesterek.

Az országos programban részt vevő fürdők listája a Magyar Fürdőszövetség honlapján található.

MTI