Soltész Miklós: a vöröskereszt tevékenysége meghatározó az ország életében
2025. október 9. 06:07
A Magyar Vöröskereszt, a vöröskeresztes önkéntesek profizmussal társuló tevékenysége meghatározó Magyarország életében - jelentette ki a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára szerdán Budapesten, amikor átadták a Magyar Vöröskereszt felújított multifunkciós egészségközpontját.
Soltész Miklós hangsúlyozta: többek között a vöröskereszt feszíti ki azt a hálót, ami felfogja azokat, akik a társadalom peremére sodródnak. Továbbá segíti a menekülteket, például a háború elől menekülőket is.
A most elkészült beruházás, amely nem csak a fővárosban valósult meg, de egészségpontokat alakítottak ki további négy településen is, az önkormányzatok, a nemzetközi vöröskereszt és a kormány példás összefogásának az eredménye - tette hozzá.
A politikus felidézte, hogy voltak idők, amikor a vöröskeresztnek küzdenie kellett a megmaradásért. Például 1944-ben a szervezet akkori főtitkárát a Szovjetunióba hurcolták.
Ám ma, a szomszédságban dúló szörnyű háború ellenére a vöröskereszt olyan körülmények között tud működni, hogy segítséget képes nyújtani az arra rászorulóknak nem csupán az országon belül, de a határainkon túl is. Ezért természetes a magyar kormány számára, hogy segítséget nyújtson a vöröskereszt számára, amelyet első számú partnereinek egyikeként tart számon - mondta Soltész Miklós.
Fodor Antalné, a Magyar Vöröskereszt elnöke hangsúlyozta, hogy a vöröskereszt fővárosi székházában, illetve Győrben, Ózdon, Szigetszentmiklóson és Zalaegerszegen megvalósult, közel 350 millió forint értékű beruházást több mint 230 millió forinttal támogatta a kormányzat.
A négy érintett vármegye és a főváros több mint 87 millió forinttal járult hozzá az egészségpontok kialakításához, kaptak 10 millió forintnyi alapítványi támogatást, továbbá 11,5 millió forintot az eszközök beszerzésére a nemzetközi vöröskereszttől. A főváros V. kerülete 1,5 millió forinttal segítette a székházban a közösségi terek kialakítását.
Az egészségügyi programok szervezésére további mintegy 230 millió forintot kaptak a a Vöröskereszt és Vörösfélhold Társaságok Nemzetközi Szövetségétől (IFRC) - tette hozzá Fodor Antalné.
Hangsúlyozta, hogy a megújult egészségközpont és az egészségpontok a véradások, szűrő- és egészségnevelési programok, közösségi foglalkozások lebonyolítását szolgálják. Kiemelte, hogy 2023 eleje óta 27 ezer fő vett részt a vöröskereszt által, több alkalommal a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központtal közösen szervezett egészségügyi szűréseken, közöttük 5272 ukrajnai menekült.
A fejlesztés az összefogás és az együttműködés erejének köszönhető - mondta a megújult központ átadásán Fodor Antalné.
Bodolai Barbara az IFRC képviselője úgy vélekedett, hogy a fejlesztés új lehetőségeket kínál a szervezet humanitárius tevékenységének bővítéséhez. Ezt szolgálja a nemzetközi vöröskereszt támogatása is.
MTI
