Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Magyarország nélkül nem lehet hatékony drónfalat építeni Európa keleti határán

Biztonságunk Európában oszthatatlan, így az Európai Unió keleti drónvédelmi képességeinek fejlesztéséről nem lehet Magyarország és Szlovákia bevonása nélkül beszélni - mondta a honvédelmi miniszter az egyes EU-tagállamok körében a drónvédelemről tartott online egyeztetést követően, a tárcának az MTI-hez pénteken eljuttatott közleménye szerint.
Azt írták, Szalay-Bobrovniczky Kristóf kiemelte, Magyarország határozottan kiáll az európai béke és stabilitás mellett, ezért aggodalommal figyeli a közelmúlt eszkaláció irányába mutató eseményeit. Hozzátette: ezek a fejlemények is mutatják, hogy az ukrajnai háború megoldása érdekében mielőbb béketárgyalásokra van szükség, a béketörekvéseket Magyarország továbbra is elkötelezetten támogatja, különös tekintettel Donald Trump amerikai elnök erőfeszítéseire. Azt mondta, Magyarország ugyancsak határozottan elítéli a közelmúlt légtérsértéseit, az érintett szövetségesekkel teljes szolidaritást vállal.
A drón- és drónelhárító képességek fejlesztése mind a NATO, mind az EU szakmai fórumain prioritás, amelyet Magyarország is kiemelten kezel. Keleti határaink drónvédelme tekintetében időben megtettük a szükséges intézkedéseket
- mutatott rá a honvédelmi miniszter a tárca tájékoztatása szerint.
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a közlemény szerint emlékeztetett arra, hogy Magyarország egyszerre számos NATO-tagállam légtérrendészetében vesz részt, Horvátország és Szlovénia mellett a katonai szövetség keleti szárnyán Szlovákia, valamint a három balti állam légterének felügyeletében is kulcsszerepet játszanak a magyar Gripenek. A balti légtérben augusztus 1-je óta szolgálatot teljesítő magyar repülőgépek már a tizedik éles riasztást kapták péntek reggel, ezúttal orosz katonai repülőgépek miatt.
Magyarország elkötelezett a NATO-tagságából fakadó kötelezettségek, illetve a szövetség keleti határainak védelme iránt - idézték Szalay-Bobrovniczky Kristófot a közleményben.
