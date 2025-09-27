Vasárnap Királyünnep: Székelyföldön készül a fatornyos emlékjel

A kommunista diktatúra idején még a térképről is eltörölték, pedig a sok évszázados hagyomány szerint ez a Budapest X. kerületében található dombocska volt a rákosmezei országgyűlések központi helyszíne. A Királydombot 2020-ban törvény nyilvánította nemzeti emlékhellyé, azonban a helyszínen máig nincs sem emlékmű, sem információs tábla. Ezen változtatna a Magyar Patrióták Közössége által megálmodott, a hely jelentőségét bemutató fatornyos emlékjel, amelyet háromszéki mesteremberek fognak elkészíteni. Az ismeretterjesztő faragott oszlop megvalósulásáért közadakozást hirdettünk meg, és a most vasárnapi, szeptember 28-i III. Királyfeszten is erre a célra gyűjtenek adományokat - írja a Magyar Patrióták Közössége.
Tavaly augusztusban egy konferencián mutatták be annak a fatornyos emlékjelnek a látványtervét, amely a X. kerület Felsőrákosnak nevezett részén, a Pilisi utca és a Dorogi utca között emelkedő, felerészben máig beépítetlen kiemelkedésen, a Királydombon állna. Már Bél Mátyás is feljegyezte három évszázaddal ezelőtt a hagyományt, miszerint ez a Rákos-patak közelében lévő domb volt a középkori magyar országgyűlések központi helyszíne.
A középkorban jellemzően Pest határában, a Rákos-patak síkságán gyűlt össze a köznemesség, hogy a rendi országgyűlések alkalmával szabad téren, hatalmas sátrak alatt megvitassák a közügyeket és az ország sorsáról döntsenek. Mivel Rákos mezején szerte a Kárpát-medencéből minden magyar nemes személyesen tartozott megjelenni, egy-egy országgyűlés alkalmával hatalmas tömegek lepték el a környéket. A források 35 rákosmezei országgyűlésről szólnak, itt választották meg Károly Róbert és Hunyadi Mátyás királyainkat, ugyancsak Hunyadi Jánost az ország kormányzójává, és ezen a helyen fogadták el a rendek a nevezetes rákosi végzést. A Rákoson megtartott gyűlések egyszerre jelentik a magyar parlamentarizmus gyökereit és a nemzeti szuverenitás gondolatának bölcsőjét.
Történelmi örökségünk hányatott XX. századi sorsa következtében azonban a mai napig sem emlékmű, sem emléktábla nem található a helyszínen, ezen szeretne most változtatni a Patrióták csapata egy fatornyos, népművészeti igényű emlékjellel, amely addig is méltó emléket állítana a Királydomb jelentőségének, amíg a későbbiekben lehetővé válik a 2020-ban nemzeti emlékhellyé nyilvánított helyszín kialakítása. A fatornyos emlékjel elkészítésére háromszéki mestereket kértünk fel, ezzel is kifejezve a Királydomb nemzetegyesítő szerepét.
Szeptember utolsó vasárnapján újra megelevenedik a hajdani királyválasztó országgyűlések hangulata, mégpedig a Patrióták szervezésében harmadjára megvalósuló hagyományőrző rendezvény, a Királyünnep alkalmából. A szeptember 28-i sokadalom 9 órától állandó programokkal, kiállításokkal, kézműves foglalkozásokkal és hadibemutatókkal várja az érdeklődőket. 10.30-tól bábszínház, 15.00-tól solymászbemutató színesíti a napot, majd 17.00-tól Pál István Szalonna és Bandája lép a színpadra. A III. Királyünnep minden programja ingyenes, az eseményen gyűjtött adományokat a királydombi fatornyos emlékjel megvalósulására fogjuk fordítani.
Arra kérnek minden jóérzésű magyar patriótát, hogy adományával járuljon hozzá kezdeményezésünkhöz, legyen részese annak a közadakozásnak, amely – reményeik szerint – lehetővé teszi kezdeményezésünk valóra váltását!
ADOMÁNYGYŰJTÉS A KIRÁLYDOMBI FATORNYOS EMLÉKJEL CÉLJÁRA
Kedvezményezett neve: Magyar Patrióták Közössége
Bankszámlaszám: 63200171-11070966
Közleménybe kérjük, írja be: Királydomb
Nemzetközi számlaszámunk (IBAN): HU12 6320 0171 1107 0966 0000 0000
SWIFT-kód (BIC): MKKBHUHB
Számlavezető bank: MBH Bank Nyrt.
Az emlékjel – bízva a közadakozás sikerében – 2026 tavaszára készülne el, melyet ünnepélyes keretek között tervezünk felavatni a Királydombon. A műalkotás leendő helyszíne a későbbiekben derül ki az érintett ingatlanok tulajdonosával, a X. kerületi önkormányzattal folytatott egyeztetéseket követően - tudni meg a Magyar Patrióták Közössége nyilatkozatából.
-
A Fradi emberhátrányban jobb volt, mint teljes létszámban. Hősies küzdelemben egy pontot szerzett.
-
A politikai agónia megkezdődött, és az elhúzás helyett felgyorsulni látszik. A józanabbak már azon ügyködnek, hogy legalább a látványos összeroskadást megelőzzék. Igyekeznek Patyomkin falat összemalterozni a látvány eltakarására.
-
Az emberiség életvitelének életellenessége rohamosan fokozódik. Az élővilág súlyosbodó megsebzése, az egymás ellenes gyilkos tettek, a háborúk, a népirtások, a gyűlölködések parancsolóvá teszik, hogy az összes létsíkra, de különösen a ránk, egyedüli emberi személyek létére vonatkozó igazságot végre alaposan számba vegyük - figyelmeztet Kellermayer Millós professzor.
-
A Szőlő utcai ügy újabb fordulatát Pálfalvi Milán politikai elemző a Gyalog galopp boszorkányperéhez hasonlítja.
-
A pedofília a legsúlyosabb bűncselekmény ebben a civilizációban, "a pedofiloknak börtönben a helyük, nincs halálbüntetés, nem tudjuk őket felnégyelni, valószínűleg az lenne az optimális megoldás - rögzítette a miniszterelnök.