Vasárnap Királyünnep: Székelyföldön készül a fatornyos emlékjel

2025. szeptember 27. 07:04

A kommunista diktatúra idején még a térképről is eltörölték, pedig a sok évszázados hagyomány szerint ez a Budapest X. kerületében található dombocska volt a rákosmezei országgyűlések központi helyszíne. A Királydombot 2020-ban törvény nyilvánította nemzeti emlékhellyé, azonban a helyszínen máig nincs sem emlékmű, sem információs tábla. Ezen változtatna a Magyar Patrióták Közössége által megálmodott, a hely jelentőségét bemutató fatornyos emlékjel, amelyet háromszéki mesteremberek fognak elkészíteni. Az ismeretterjesztő faragott oszlop megvalósulásáért közadakozást hirdettünk meg, és a most vasárnapi, szeptember 28-i III. Királyfeszten is erre a célra gyűjtenek adományokat - írja a Magyar Patrióták Közössége.

Tavaly augusztusban egy konferencián mutatták be annak a fatornyos emlékjelnek a látványtervét, amely a X. kerület Felsőrákosnak nevezett részén, a Pilisi utca és a Dorogi utca között emelkedő, felerészben máig beépítetlen kiemelkedésen, a Királydombon állna. Már Bél Mátyás is feljegyezte három évszázaddal ezelőtt a hagyományt, miszerint ez a Rákos-patak közelében lévő domb volt a középkori magyar országgyűlések központi helyszíne.

A középkorban jellemzően Pest határában, a Rákos-patak síkságán gyűlt össze a köznemesség, hogy a rendi országgyűlések alkalmával szabad téren, hatalmas sátrak alatt megvitassák a közügyeket és az ország sorsáról döntsenek. Mivel Rákos mezején szerte a Kárpát-medencéből minden magyar nemes személyesen tartozott megjelenni, egy-egy országgyűlés alkalmával hatalmas tömegek lepték el a környéket. A források 35 rákosmezei országgyűlésről szólnak, itt választották meg Károly Róbert és Hunyadi Mátyás királyainkat, ugyancsak Hunyadi Jánost az ország kormányzójává, és ezen a helyen fogadták el a rendek a nevezetes rákosi végzést. A Rákoson megtartott gyűlések egyszerre jelentik a magyar parlamentarizmus gyökereit és a nemzeti szuverenitás gondolatának bölcsőjét.

Történelmi örökségünk hányatott XX. századi sorsa következtében azonban a mai napig sem emlékmű, sem emléktábla nem található a helyszínen, ezen szeretne most változtatni a Patrióták csapata egy fatornyos, népművészeti igényű emlékjellel, amely addig is méltó emléket állítana a Királydomb jelentőségének, amíg a későbbiekben lehetővé válik a 2020-ban nemzeti emlékhellyé nyilvánított helyszín kialakítása. A fatornyos emlékjel elkészítésére háromszéki mestereket kértünk fel, ezzel is kifejezve a Királydomb nemzetegyesítő szerepét.

Szeptember utolsó vasárnapján újra megelevenedik a hajdani királyválasztó országgyűlések hangulata, mégpedig a Patrióták szervezésében harmadjára megvalósuló hagyományőrző rendezvény, a Királyünnep alkalmából. A szeptember 28-i sokadalom 9 órától állandó programokkal, kiállításokkal, kézműves foglalkozásokkal és hadibemutatókkal várja az érdeklődőket. 10.30-tól bábszínház, 15.00-tól solymászbemutató színesíti a napot, majd 17.00-tól Pál István Szalonna és Bandája lép a színpadra. A III. Királyünnep minden programja ingyenes, az eseményen gyűjtött adományokat a királydombi fatornyos emlékjel megvalósulására fogjuk fordítani.

Arra kérnek minden jóérzésű magyar patriótát, hogy adományával járuljon hozzá kezdeményezésünkhöz, legyen részese annak a közadakozásnak, amely – reményeik szerint – lehetővé teszi kezdeményezésünk valóra váltását!

ADOMÁNYGYŰJTÉS A KIRÁLYDOMBI FATORNYOS EMLÉKJEL CÉLJÁRA

Kedvezményezett neve: Magyar Patrióták Közössége

Bankszámlaszám: 63200171-11070966

Közleménybe kérjük, írja be: Királydomb

Nemzetközi számlaszámunk (IBAN): HU12 6320 0171 1107 0966 0000 0000

SWIFT-kód (BIC): MKKBHUHB

Számlavezető bank: MBH Bank Nyrt.

Az emlékjel – bízva a közadakozás sikerében – 2026 tavaszára készülne el, melyet ünnepélyes keretek között tervezünk felavatni a Királydombon. A műalkotás leendő helyszíne a későbbiekben derül ki az érintett ingatlanok tulajdonosával, a X. kerületi önkormányzattal folytatott egyeztetéseket követően - tudni meg a Magyar Patrióták Közössége nyilatkozatából.

