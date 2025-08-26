Több mint kilencvenen kezdik meg a katonai alapkiképzést a Magyar Honvédség békéscsabai kiképzőbázisán

2025. augusztus 26. 09:08

Hatvankilenc újonc már bevonult, összesen pedig 94 embert várnak a Magyar Honvédség Dombay Miksa 4. Területvédelmi Ezred Vitéz Fekete Imre 101. Területvédelmi Zászlóalj békéscsabai kiképzési bázisára a Katonai Alapkiképzés Program keretében - tájékoztatta az MTI-t Ulbert Dávid, a zászlóalj századparancsnoka.

Illusztráció - honvedelem.hu

Ulbert Dávid elmondta, a kiképzés tíz hétből áll, az első két hét a fizikai alapozó időszak, aztán következik öt hét kiképzés, utána újabb két hét lövész alapozó felkészítés, az utolsó egy hét pedig az esküre való felkészítést öleli fel, és az esküvel zárul a kiképzési ciklus.

Kiemelte: a bevonulók - miután elvégzik a kiképzést - szerződéses katonák lesznek a Magyar Honvédség különböző alakulatainál.

A százados hozzátette, a fizikai alapozó időszak igencsak megválogatja a bevonultakat, mindig van lemorzsolódás, de már a bevonulás előtt is működik egy alkalmasságot vizsgáló csoport, és a kiképzésre csak azok kerülnek be, akik alkalmasak erre.

Jelezte: a kezdetleges lemorzsolódás után a tapasztalatok alapján szokott maradni egy "elég kemény mag", akik közül kevesen szerelnek le.

A fizikai gyakorlatok jellemzően atlétikai jellegűek testnevelési foglalkozásokkal, de ezen kívül menetgyakorlat, katonai közelharc, illetve akadálypálya is helyet kap a programban - részletezte a százados.

Ulbert Dávid ismertette, a mai bevonulással a második alapkiképzés kezdődött el idén Békéscsabán, és nemcsak a vármegyéből, hanem szinte az egész országból érkeztek bevonulók.

