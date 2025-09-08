Trump szerint hamarosan telefonon tárgyal majd Putyinnal

Donald Trump elnök vasárnap újságíróknak azt nyilatkozta, hogy „hamarosan” beszélni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel írta meg a CNN. „Hamarosan. A következő pár napban. Nézze, meg fogjuk csinálni. Az orosz-ukrán helyzetet. Meg fogjuk csinálni” – mondta az elnök. A CNN szerint a beszélgetés időszerű, mivel Oroszország vasárnap éjjel a legnagyobb légitámadását hajtotta végre, több mint 800 drónt bevetve, és először támadt meg kormányzati épületet Kijevben.
Oroszország vasárnapra virradó éjjel megindította az ukrajnai háború eddigi legnagyobb légi támadását, több mint 800 drónt vetett be, és először mért csapást egy kijevi kormányzati épületre. „Nem vagyok elragadtatva attól, ami ott történik” – mondta az elnök az orosz támadásokról. „Hiszem, hogy rendezni fogjuk a helyzetet. De nem vagyok elégedett velük. Nem vagyok elégedett semmivel, aminek köze van ehhez a háborúhoz.”
Trump arra is utalt, hogy a hét elején néhány európai vezető is ellátogat a Fehér Házba.
Ma Magyarországot polgári és keresztény mivolta miatt egy eddig szinte soha nem látott mértékű, folyamatos rágalomhadjárattal és diktatórikus erőszakkal próbálják meg külső és belső ellenséges erők a szabadságától megfosztani. Ebben a hadjáratban akár még hamisan polgári beállítottságúaknak mutatkozó, de valójában báránybőrbe bújt farkasok is aktívan részt vesznek. Igaz magyar és igaz keresztény tehát nem adhatja szavazatát olyanra, aki – Mindszenty József bíboros szavait idézve – „megtagadja magyarságát, idegen bandák kötelékében silány szegődménnyel”.
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
Orbán Viktor Kötcsén nem udvariaskodott: kimondta, hogy Brüsszel zsákutcába vitte Európát, a baloldal pedig újra megszorításokat zúdítana a magyarokra. A miniszterelnök ezzel szemben világossá tette, hogy a nemzeti-keresztény jobboldal nem hátrál, nem enged, és 2026-ban is készen áll a győzelemre. Ez a beszéd ismét nem a langyos kompromisszumok szövege volt, hanem egy újabb hadüzenet a brüsszeli vezetőknek és a hazai baloldalnak Tiszán innen és túl: Magyarország megvédi magát, megvédi a jövőjét. Íme az öt legerősebb gondolat!
Gyopáros Alpár szerint Magyar Péter újabb valótlanságot állított a falvakról, amikor drasztikus népességcsökkenésről beszélt. A modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztos a Harcosok órájában hangsúlyozta: ma a falvakban növekszik leginkább a lakosság, miközben a városokból egyre többen költöznek vidékre. Hozzátette: Magyar Péter stílusa miatt a kistelepüléseken a Tisza Párt nem is lehet népszerű.
Orbán Viktor hangsúlyozta: az EU jelen pillanatban a szétfeslés és a széttagolódás állapotába lépett. "És ha ez így megy tovább, márpedig erre van a nagyobb esély, akkor az Európai Unió története úgy vonul be a történelembe, mint egy nemes kísérlet lehangoló végeredménye" - figyelmeztetett.