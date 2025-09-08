Trump szerint hamarosan telefonon tárgyal majd Putyinnal

2025. szeptember 8. 09:34

Donald Trump elnök vasárnap újságíróknak azt nyilatkozta, hogy „hamarosan” beszélni fog Vlagyimir Putyin orosz elnökkel írta meg a CNN. „Hamarosan. A következő pár napban. Nézze, meg fogjuk csinálni. Az orosz-ukrán helyzetet. Meg fogjuk csinálni” – mondta az elnök. A CNN szerint a beszélgetés időszerű, mivel Oroszország vasárnap éjjel a legnagyobb légitámadását hajtotta végre, több mint 800 drónt bevetve, és először támadt meg kormányzati épületet Kijevben.

Oroszország vasárnapra virradó éjjel megindította az ukrajnai háború eddigi legnagyobb légi támadását, több mint 800 drónt vetett be, és először mért csapást egy kijevi kormányzati épületre. „Nem vagyok elragadtatva attól, ami ott történik” – mondta az elnök az orosz támadásokról. „Hiszem, hogy rendezni fogjuk a helyzetet. De nem vagyok elégedett velük. Nem vagyok elégedett semmivel, aminek köze van ehhez a háborúhoz.”

Trump arra is utalt, hogy a hét elején néhány európai vezető is ellátogat a Fehér Házba.

MH