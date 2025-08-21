Új elemmel bővül a „Nemzeti Hauszmann Program” emlékérme-sorozat

Budapest, 2025. augusztus 21. – A Magyar Nemzeti Bank folytatja a Nemzeti Hauszmann Program eredményeit bemutató különleges, hatszögletű színesfém emlékérme-sorozatát, melynek 4. elemeként a „Vöröskereszt Egylet egykori székháza” elnevezésű emlékérmét bocsátja ki 2025. augusztus 21-én - jelentette a Gondolűnak a jegybank.
illusztráció
A Nemzeti Hauszmann Program eddigi eredményeinek egyik ékköve a Dísz tér 1–2. alatt álló, egykori Vöröskereszt Egylet székházának újjáépítése. Az eredeti épület 1901 és 1903 között épült a Magyar Szent Korona Országainak Vöröskereszt Egylete számára, Hauszmann Alajos és Hültl Dezső tervei alapján. A historizáló stílusban megalkotott, ötemeletes sarokpalota nemcsak reprezentatív székhely volt, hanem bérlakásokat, valamint minisztériumi és diplomáciai irodákat is magában foglalt. Az épület gazdag díszítettségével és kupolás kialakításával jól illeszkedett a Várnegyed eklektikus városképébe. A második világháború végén az épület megsérült. Bár megmentése lehetséges lett volna, 1946-ban elbontották. A terület jelentőségére való tekintettel a Nemzeti Hauszmann Program a Budavári Palotanegyed megújításának keretében célul tűzte ki az épület újjáépítését, amely végül 2021-ben vette kezdetét és 2024 végén készült el.
A 3 000 forint névértékű színesfém emlékérmét Endrődy Zoltán iparművész tervezte. Az emlékérme elsődleges szerepe az értékközvetítés és a figyelemfelhívás, használatuk a mindennapi fizetési forgalomban kerülendő.
További részletek az érmékről az MNB honlapján olvashatók.
Magyar Nemzeti Bank
