Újabb hat drogdílert vett őrizetbe a fővárosban a rendőrség
2025. szeptember 4. 10:09
Összehangolt akció során újabb hat feltételezett drogdílert, öt férfit és egy nőt vett őrizetbe a fővárosban a rendőrök - közölte a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) a rendőrség csütörtökön.
Az öt óbudai és egy zuglói helyszínen végzett házkutatások kábítószergyanús anyagokat - az előzetes adatok szerint fontosamfetamint -, illegális potencianövelőket, továbbá több mint 25 millió forintot, ékszereket, karórákat, mobiltelefonokat és egy autót foglaltak le - tartalmazza a.
A nyomozás adatai szerint a központi díler a 40 éves T. Szilveszter volt, a többi gyanúsított tőle szerezte be a kábítószereket, amelyeket továbbértékesítettek. A férfit az sem tántorította el, hogy egy hasonló jog miatt elleni büntetőeljárás már bírósági szakaszban volt.
A Budapesti Rendőr-főkapitányság a hat őrizetbe vett gyanúsított közül háromnak létrejötte a letartóztatást, háromnál pedig bűnügyi felügyelet elrendelésére tett javaslatot - ismertették.
Közölték, a rendőrség a DELTA Program keretében harcol a kábítószer-kereskedelem ellen.
Aki ilyen ügyekről információval rendelkezik, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést a nap 24 órájában elérhető, 06-80-555-111 -es Telefontanú zöldszámon, vagy a 112 -es, ingyenes segélyhívón! - kéri a rendőrség.
MTI
