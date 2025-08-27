Ukrán légierő: mintegy 100 drónnal támadott az orosz hadsereg

Az orosz hadsereg csaknem 100 drónnal és tüzérséggel támadott ukrajnai célpontokat szerdára virradóra, az eddigi adatok szerint egy ember meghalt, többen megsebesültek a csapásokban - közölték katonai és helyhatósági forrásokra hivatkozva ukrán hírügynökségek és hírportálok.
A légierő parancsnokságának szerda reggeli Telegram-jelentése szerint az elmúlt éjjel az orosz hadsereg 95 csapásmérő, valamint álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat.
A légvédelem 74 drónt lelőtt vagy rádióelektronikai eszközök bevetésével eredeti pályájáról eltérített. A közlemény szerint 9 helyszínen 21 drón célba talált.
Augusztus 27-én kora reggel egy ember meghalt, további három pedig megsebesült az orosz légicsapások és tüzérségi támadások következtében a dél-ukrajnai Herszon városában - írta az Ukrajinszka pravda hírportál a megyei katonai közigazgatás és a katasztrófavédelem Telegram-jelentései nyomán. A Herszoni Kerületi Ügyészség eljárásjogi irányítása mellett előzetes nyomozás indult háborús bűncselekmény elkövetése miatt.
Poltava megyében egy energetikai vállalatot ért tömeges dróntámadás, emiatt áram nélkül maradt a fogyasztók jelentős része - tette közzé Olekszandr Kohut katonai kormányzó a Telegramon.
A vállalat irodaépülete, járművek és energetikai berendezések rongálódtak meg, de nem sérült meg senki - tájékoztatott a megyevezető.
Az északkelet-ukrajnai Szumi város egy része áram nélkül maradt az éjszakai orosz támadás után, a kórházak működését és az ivóvízellátást tartalék áramforrások biztosítják - tette közzé az Ukrajinszka pravda hírportál Szerhij Krivosejenko városi katonai kormányzó Telegram-bejegyzésére hivatkozva.
A Dnyipropetrovszk megyei Nyikopol városát és környékét éjszaka drónokkal és nehéztüzérséggel folyamatosan támadta az orosz hadsereg, egy ötszintes lakóházat találat ért, de nem sebesült meg senki - közölte Szerhij Liszak megyei katonai kormányzó hivatalos Telegram-csatornáját idézve az Interfax-Ukrajina hírügynökség.
-
El kell távolítanunk a hatalomból azokat, akik előjogokat adnak a jövevényeknek, miközben hátrányosan megkülönböztetik az őshonos lakosokat.
-
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
-
Az iskolaőröknek évi kétszáz-háromszáz esetben kell intézkedniük, de minimális a fizikai közbeavatkozást igénylő esetek száma. Ez mutatja, hogy az iskolaőrök jelenléte is biztonságot ad, visszatartó, megelőző erővel bír
-
Lázár János szerint épp ezért kell folyamatosan több vasat tartanunk a tűzben: gazdasági együttműködést folytatnunk - nem a Nyugat ellenében, hanem a Nyugat mellett - a Kelettel is, akárhogy "hisztériáznak a körúton belüli és a rózsadombi elemzők, valamint messiásvárók".
-
Nacsa Lőrinc szerint az összetartozás érzését erősíti, hogy együtt táboroznak különböző nemzetrészek gyermekei anyaországi gyermekekkel, fiatalokkal.