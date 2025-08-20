Váci megyés püspök: tanuljuk el István királytól a béketeremtés kultúráját!

2025. augusztus 20. 22:10

Tanuljuk el István királytól a béketeremtés kultúráját! - hangsúlyozta Marton Zsolt váci megyés püspök a Szent István-napon tartott ünnepi szentmisén szerdán, a budapesti Szent István-bazilika előtt.

Marton Zsolt homíliájában arról beszélt: Szent István király béketeremtő volt, de a béke szeretete nála nem jelentett erélytelenséget. István kereste a békét a szomszédos országokkal, de soha nem a saját népe kárára. A Nyugattal és a Kelettel egyaránt jó viszonyra törekedett, de nem elvtelenül, nem megalkuvó módon. Azzal, hogy a nyugati keresztény kultúrához kapcsolta hazánkat, nem fordult szembe Kelettel - mondta.

A váci megyés püspök kiemelte: a béke nem pusztán fegyverszünet, nem elmenekülés a konfliktusok elől vagy beletörődés a sorsunkba. Meglátása szerint a béketeremtéshez először is békében kell lennünk önmagunkkal, ezután embertársainkkal, hívő emberként pedig mindenekelőtt Istennel. "Egyedül ezen az alapon vagyunk képesek az igazi, hiteles béke munkálói lenni" - fogalmazott a főpásztor.

A szertartást vezető Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a szentmise elején azt mondta: Szent István király a kereszténységre, a remény, a megmaradás és a többi néppel való testvéri közösség útjára vezette a magyar népet.

mti