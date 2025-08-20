Váci megyés püspök: tanuljuk el István királytól a béketeremtés kultúráját!

Tanuljuk el István királytól a béketeremtés kultúráját! - hangsúlyozta Marton Zsolt váci megyés püspök a Szent István-napon tartott ünnepi szentmisén szerdán, a budapesti Szent István-bazilika előtt.
Marton Zsolt homíliájában arról beszélt: Szent István király béketeremtő volt, de a béke szeretete nála nem jelentett erélytelenséget. István kereste a békét a szomszédos országokkal, de soha nem a saját népe kárára. A Nyugattal és a Kelettel egyaránt jó viszonyra törekedett, de nem elvtelenül, nem megalkuvó módon. Azzal, hogy a nyugati keresztény kultúrához kapcsolta hazánkat, nem fordult szembe Kelettel - mondta.
A váci megyés püspök kiemelte: a béke nem pusztán fegyverszünet, nem elmenekülés a konfliktusok elől vagy beletörődés a sorsunkba. Meglátása szerint a béketeremtéshez először is békében kell lennünk önmagunkkal, ezután embertársainkkal, hívő emberként pedig mindenekelőtt Istennel. "Egyedül ezen az alapon vagyunk képesek az igazi, hiteles béke munkálói lenni" - fogalmazott a főpásztor.
A szertartást vezető Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a szentmise elején azt mondta: Szent István király a kereszténységre, a remény, a megmaradás és a többi néppel való testvéri közösség útjára vezette a magyar népet.
Ukrajna keleti határán egy atomhatalom hadserege sorakozott fel, és állt ott hónapokig, Zelenszkij ekkor csak hergelte Putyint. Mintha akarta volna, hogy elinduljon az orosz támadás. Mintha ez lett volna a – valahonnan kapott – feladata.
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
A találkozón részt vett Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes és Habsburg György, Magyarország leendő madridi nagykövete - tájékoztatta az MTI-t a Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály.
A hagyományok erejére nagy szükségünk van. Megtartó erő. Az élő hagyományok nélküli ember talajtalan, könnyen eltéved a világ gyakran hamis ígéretei közepette – hangsúlyozta a kereszténydemokrata politikus.
A Magyar Szent István Rendet évről évre Magyarország legmagasabb rangú elismeréseként adjuk át, az idei évben pedig a magyar űrhajózás két kiválóságának szeretnénk kifejezni, hogy teljesítményükkel nemcsak az űrkutatás históriájába és a világ tudománytörténetébe, hanem a magyarság szívébe is beírták a nevüket - emelte ki az államfő.