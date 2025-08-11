Vegyesen alakult hétfőn a forint árfolyama
2025. augusztus 11. 20:09
Vegyesen alakult hétfőn a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Az eurót délután hat órakor 395,69 forinton jegyezték a kora reggeli 395,26 forint után, a dollár jegyzése 340,96 forinton áll 338,65 forint után, a svájci franké pedig 419,47 forinton 419,97 után.
A forint 3,8 százalékkal áll erősebben az év eleji kezdésnél az euróval, 14,2 százalékkal erősebben a dollárral, és 4,2 százalékkal erősebben a svájci frankkal szemben.
mti
