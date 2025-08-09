Vidor Fesztivál

Könnyű- és világzenei koncertekkel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel és kiállításokkal várják a vendégeket az augusztus 22-én kezdődő Vidámság és a Derű Országos Seregszeméléjére (Vidor) Nyíregyházán - közölték a szervezők pénteken a szabolcsi vármegyeszékhelyen tartott sajtótájékoztatón.
Az összművészeti fesztivált szervező nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház igazgatója, Kirják Róbert elmondta, a rendezvény szintlépére készül, ami nagyban köszönhető a támogatóknak. Úgy fogalmazott, az idei seregszemlére olyan előadókat is meg tudtak hívni, akikre korábban anyagi okokból nem volt lehetőségük. Azt mondta, olyan programot állítottak össze, ami "megmozdítja" a városlakókat.
A főszervező elmondta, minden korosztálynak igyekeztek a kedvében járni, így mások mellett ingyenes koncertet ad a nyíregyházi Kossuth téren T. Danny, Manuel, az Első Emelet, Király Linda és Király Viktor, Fenyő Miklós valamint a világzene jegyében a Boban Markovic Orkestar illetve a Mali-kubai-francia blues-rock zenekar, az Ilektan. Kirják Róbert felhívta a figyelmet arra, hogy a programok többsége ingyenesen látogatható, az alól csak a színházakban tartott előadásokés a Krúdy Art mozi vetítései kivételek.
A fesztivál ideje alatt számos színházi bemutató várja a közönséget a Móricz Zsigmond Színház nagyszínpadán, a Krúdy kamarában, a Rózsakert Szabadtéri Színpadon, a Bencs Villában és a Színbádban, de a Kossuth téri fesztiválszínpadon is lesz olyan este, amikor színdarabot mutatnak be. A darabok többsége a versenyprogram része, mások mellett a Nemzeti-, a Thália-, a Karinthy-, az Örkény színházak, a Játékszín és az Orlai Produkciós Iroda is bemutatkozik. A versenyprogram zsűrijének elnöke Szervét Tibor Jászai Mari-díjas színész és rendező lesz, aki az ősszel kezdőd színházi évadban a Három nővért rendezi a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban.
Az augusztus 22. és 30. közötti rendezvényen az ismert előadók mellett további ingyenes gyermekprogramokkal, koncertekkel és esténként szabadtéri filmvetítésekkel is várják a vendégeket a Kossuth téren és környékén több helyszínen.
Halkóné Rudolf Éva (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselő, a gazdasági és jogi bizottság elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, a rendezvény országos és nemzetközi hírű fesztivállá fejlődött az elmúlt 24 évben és a rendezvénynek komoly turisztikai vonzereje van. Hozzátette, a Nyíregyházára érkező vendégek a fesztiválprogramok mellett a város és a térség nevezetességeit is meglátogatják.
A képviselő közölte, a Master Good cégcsoporttal 2022-ben kötöttek három éves szerződést a Vidor Fesztivál támogatásáról, amit most további négy évvel meghosszabbítottak. A Master Good évente 30 millió forinttal támogatja a rendezvényt.
A szervezők az MTI kérdésére elmondták, az idei Vidor fesztivál költségvetése meghaladja a 180 millió forintot, a programsorozatot a szponzorok mellett az önkormányzat és a Kulturális és Innovációs Minisztérium is támogatja.
-
Kifejezetten örülni kellene annak, hogy nemzetközi kupameccs előtt hazai bajnokin gyakorolhat az együttes. A nemzetközi meccs a fontosabb, azaz a hazai bajnokit jelentős részben gyakorlásnak, taktika kipróbálásának lehetne tekinteni.
-
Az lenne ésszerű, ha nem akarnánk a faanyagokat műanyagokkal kiváltani, éppen ellenkezőleg, minél több műanyagot kellene kiváltani fával. Csakhogy egy ilyen politikai döntéshez nagyon hiányzik valami a közéletből, ez pedig a „Józan Paraszti Ész”.
-
"Az európai vezetők békét akarnak látni. Úgy hiszem, hogy Putyin elnök békét akar és Zelenszkij is békét akar. Zelenszkij elnöknek meg kell kapnia, amire szüksége van, mert készen kell állnia aláírni valamit, és azt hiszem, hogy keményen dolgozik ennek érdekében" - fejtette ki Donald Trump.
-
A brüsszeli közlemény szerint az uniós finanszírozás elsődlegesen arra hivatott, hogy megerősítse Ukrajna makroszintű pénzügyi stabilitását, és támogassa közigazgatásának működését.
-
A KDNP-nek fontos a közösségekben való ottlét, a problémák megoldására való törekvés. Ezt jól mutatja a Nagy Ipoly-takarítás, mert lehet beszélni az Ipoly fontosságáról, vagy be lehet ülni a csónakba és kitakarítani. Ez a Tisza és a Fidesz-KDNP közötti óriási különbség, hogy míg Magyar Péter csak beszél, mi cselekszünk - hangsúlyozta a Gondolának adott interjúban Juhász Hajnalka, a KDNP Pest vármegyei elnöke.