Vidor Fesztivál

2025. augusztus 9. 11:07

Könnyű- és világzenei koncertekkel, színházi előadásokkal, filmvetítésekkel és kiállításokkal várják a vendégeket az augusztus 22-én kezdődő Vidámság és a Derű Országos Seregszeméléjére (Vidor) Nyíregyházán - közölték a szervezők pénteken a szabolcsi vármegyeszékhelyen tartott sajtótájékoztatón.

Az összművészeti fesztivált szervező nyíregyházi Móricz Zsigmond Színház igazgatója, Kirják Róbert elmondta, a rendezvény szintlépére készül, ami nagyban köszönhető a támogatóknak. Úgy fogalmazott, az idei seregszemlére olyan előadókat is meg tudtak hívni, akikre korábban anyagi okokból nem volt lehetőségük. Azt mondta, olyan programot állítottak össze, ami "megmozdítja" a városlakókat.

A főszervező elmondta, minden korosztálynak igyekeztek a kedvében járni, így mások mellett ingyenes koncertet ad a nyíregyházi Kossuth téren T. Danny, Manuel, az Első Emelet, Király Linda és Király Viktor, Fenyő Miklós valamint a világzene jegyében a Boban Markovic Orkestar illetve a Mali-kubai-francia blues-rock zenekar, az Ilektan. Kirják Róbert felhívta a figyelmet arra, hogy a programok többsége ingyenesen látogatható, az alól csak a színházakban tartott előadásokés a Krúdy Art mozi vetítései kivételek.

A fesztivál ideje alatt számos színházi bemutató várja a közönséget a Móricz Zsigmond Színház nagyszínpadán, a Krúdy kamarában, a Rózsakert Szabadtéri Színpadon, a Bencs Villában és a Színbádban, de a Kossuth téri fesztiválszínpadon is lesz olyan este, amikor színdarabot mutatnak be. A darabok többsége a versenyprogram része, mások mellett a Nemzeti-, a Thália-, a Karinthy-, az Örkény színházak, a Játékszín és az Orlai Produkciós Iroda is bemutatkozik. A versenyprogram zsűrijének elnöke Szervét Tibor Jászai Mari-díjas színész és rendező lesz, aki az ősszel kezdőd színházi évadban a Három nővért rendezi a nyíregyházi Móricz Zsigmond Színházban.

Az augusztus 22. és 30. közötti rendezvényen az ismert előadók mellett további ingyenes gyermekprogramokkal, koncertekkel és esténként szabadtéri filmvetítésekkel is várják a vendégeket a Kossuth téren és környékén több helyszínen.

Halkóné Rudolf Éva (Fidesz-KDNP) önkormányzati képviselő, a gazdasági és jogi bizottság elnöke a sajtótájékoztatón elmondta, a rendezvény országos és nemzetközi hírű fesztivállá fejlődött az elmúlt 24 évben és a rendezvénynek komoly turisztikai vonzereje van. Hozzátette, a Nyíregyházára érkező vendégek a fesztiválprogramok mellett a város és a térség nevezetességeit is meglátogatják.

A képviselő közölte, a Master Good cégcsoporttal 2022-ben kötöttek három éves szerződést a Vidor Fesztivál támogatásáról, amit most további négy évvel meghosszabbítottak. A Master Good évente 30 millió forinttal támogatja a rendezvényt.

A szervezők az MTI kérdésére elmondták, az idei Vidor fesztivál költségvetése meghaladja a 180 millió forintot, a programsorozatot a szponzorok mellett az önkormányzat és a Kulturális és Innovációs Minisztérium is támogatja.

mti