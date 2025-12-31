Bóka János "elégségesre" értékelte a leköszönő dán uniós elnökséget

Szerző: Gondola

2025. december 31. 07:06

Bóka János EU-ügyi miniszter összességében legfeljebb elégségesnek értékelte a leköszönő dán uniós elnökség teljesítményét, több területen pedig kifejezetten kritikus volt.

Megítélése szerint az elnökség működtette ugyan az uniós gépezetet, de nem hozott érdemi előrelépést a stratégiai kérdésekben, sőt több döntése Magyarország és más tagállamok érdekeivel is szembement.

A migráció terén elismerte, hogy a dán elnökség támogatta az „innovációs” megoldásokat, ugyanakkor tabuként kezelte a Migrációs Paktum felülvizsgálatát, és elfogadott egy olyan szolidaritási mechanizmust, amely figyelmen kívül hagyja a magyar határvédelem erőfeszítéseit.

Ezt közepesre értékelte.

A versenyképesség kapcsán Bóka szerint az adminisztratív terhek csökkentésére irányuló lépések nem voltak elég hatékonyak, a kereskedelempolitika feletti kontroll hiányzott, az energiaárakat növelő RepowerEU-szabályozás és az irreális klímacélok pedig tovább rontották az európai vállalkozások helyzetét.

Itt is elégséges osztályzatot adott.

A hétéves uniós költségvetésnél úgy vélte, bár készült tárgyalási keret, a kulcskérdésekben nem történt előrelépés. Kritizálta, hogy a dán elnökség hallgatólagosan támogatta a mezőgazdaság és kohézió rovására Ukrajna és a védelem finanszírozását, valódi tagállami vita nélkül.

Értékelése: elégséges.

A biztonság- és védelempolitikában azt rótta fel, hogy az elnökség nem az európai védelmi ipar fejlesztésére fókuszált, hanem egy Oroszországgal való közvetlen konfliktusra készítette fel Európát Ukrajna támogatásán keresztül.

Ez is elégséges minősítést kapott.

A bővítés ügyében a dán elnökséget merevnek és politikailag elfogultnak tartotta: szerinte az érdemalapú megközelítést felülírták politikai szempontok, különösen Ukrajna esetében, míg a Nyugat-Balkán nagy része háttérbe szorult.

Osztályzat: elégséges.

A diplomácia és protokoll terén volt a legkritikusabb: az ukrán háborúhoz kötődő szimbolikus gesztusokat, valamint a lvivi informális tanácsülést a semleges elnökségi szereppel összeegyeztethetetlen politikai nyomásgyakorlásnak minősítette.

Erre elégtelent adott.

Összességében Bóka János szerint a dán uniós elnökség inkább politikailag elkötelezett, mintsem kiegyensúlyozott volt, és teljesítménye nem javította, hanem inkább súlyosbította az EU versenyképességi és politikai válságát.