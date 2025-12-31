Ügetőszilveszter a Kincsem Parkban

Szerző: Gondola

Huszonhatodik alkalommal rendezik meg az Ügetőszilvesztert a centenáriumát ünneplő Kincsem Parkban, hagyományosan december 31-én.

Az első futam 13 órakor rajtol, a nap programját pedig este 21 órakor látványos tűzijáték zárja.

Az idei Ügetőszilvesztert is igazi sztárfelvonulás jellemzi: a meghívott hírességek a Zenthe Ferenc Emlékversenyen és a Bubik István Emlékversenyen ülnek sulkyba. A résztvevők között lesz többek között Baji Balázs és Urbán Flórián is.

A látogatókat összesen tíz ügető- és három agárfutam várja, emellett két diszkóhelyszín és Rakonczai Imre koncertje gondoskodik a jó hangulatról. A programot díjlovas-, puszta ötös- és csikósbemutató is színesíti.

A belépőjegy felnőtteknek 8 ezer, diákoknak 6 ezer forint, míg a 14 év alattiak számára a belépés ingyenes.