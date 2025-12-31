Köztársasági elnök újévi beszéde Kapu Tiborral

Szerző: Gondola

2025. december 31. 08:06

Sulyok Tamás köztársasági elnök az idei évfordulón rendhagyó módon, Kapu Tibor kutatóűrhajóssal együtt köszönti az új esztendőt a közmédia csatornáin.

Az újévi jókívánságokban közösen szólnak a magyar családokhoz, közösségekhez és az egész nemzethez, hangsúlyozva az összetartozás, az együttműködés és a közös jövőbe vetett hit fontosságát 2026 küszöbén.

A műsor szerdán éjfélkor a Himnusszal kezdődik, ezt követően hangzik el a köztársasági elnök és Kapu Tibor beszéde.

A köszöntőt a közmédia valamennyi kiemelt csatornája közvetíti: az M1, az M2 Petőfi TV, az M5, a Duna és a Duna World televíziók, valamint a Kossuth, a Bartók, a Dankó és a Szakcsi Rádió hallgatói is követhetik.

Az államfő és a kutatóűrhajós közös szereplése egyszerre szimbolizálja a hagyományok és a jövő összekapcsolását: az elnöki intézmény üzenete mellett a tudomány, a kutatás és a magyar teljesítmény nemzetközi sikerei is hangsúlyt kapnak az újévi köszöntésben.