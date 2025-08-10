Világjátékok - Aranyérmes az uszonyosúszó Senánszky Petra

Senánszky Petra aranyérmet nyert 50 méteres uszonyos gyorsúszásban a kínai Csengtuban zajló Világjátékokon, vasárnap.
A bajnok - mti
A Nemzeti Versenysport Szövetség közösségi oldala szerint a Debreceni Búvárklub sportolója - aki ennek a számnak 2017 óta világcsúcstartója - a magyar küldöttség első aranyérmét szerezte Csengtuban, pályafutása során pedig hatodik alkalommal állhat dobogóra a nem olimpiai sportágak seregszemléjén.
A 17 éves Turucz Zoé a negyedik helyen végzett 50 méteren.
Senánszky a közösségi oldalán korábban azt írta, hogy pályafutása negyedik, és valószínűleg utolsó Világjátékok-indulására készül, a győzelmét követően pedig az M1 aktuális csatornán kifejtette, hogy egy ideje már inkább a hagyományos medencés úszásban versenyez.
"Nagyon örülök, hogy ilyen jól ment, és közel voltam a világcsúcsomhoz. Nem úgy készültem, mint korábban az uszonyos úszóversenyekre, de azért beépítettük az edzésekbe, és ezek szerint nagyon jó formában vagyok" - mondta.
Hozzátette, hét századmásodperc nagyon kevés, de valószínűleg kijöttek azok az apróságok, amiket nem tudott csiszolgatni, mert elsősorban nem erre a sportágra összpontosított. Mint rávilágított: a kiúszás során az utolsó delfinmozdulatnál már fent volt a víz tetején, és az utolsó benyúlása sem volt az igazi.
"Mondhatnám, hogy lehetne hiányérzetem, de nincs" - szögezte le.
A 12. Világjátékokon 19 sportágban 72 magyar sportoló szerepel a jövő vasárnapig tartó versenyeken. A programban 34 sportág, 60 szakág és 256 versenyszám kapott helyet több mint ötezer sportoló részvételével, akik több mint 110 országból érkeztek Szecsuán tartomány fővárosába.
A magyar küldöttség jelenlegi mérlege egy arany-, két ezüst- és egy bronzérem.
