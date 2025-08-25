Zátonyra futott több hajó is a Balatonon
2025. augusztus 25. 13:04
A vízimentők a hétvége mindkét napján a CoreComm Solar Boat Challenge napelemes hajóversenyt biztosították. A Rupert nevű sürgősségi mentőhajó három, homokpadon akadt vitorlás mentését végezte el. A búvárszolgálat egy stég alá esett mobiltelefont, valamint egy kikötőben vízbe esett napszemüveget emelt ki a vízből. A strandokon szolgálatot teljesítő vízimentők 27 könnyű sérültet láttak el a partokon.
Infostart
