Kémkedéssel vádolta meg a moszkvai brit nagykövetség egyik alkalmazottját az orosz elhárítás

Szerző: MTI

2026. január 16. 08:05

Be nem jelentett brit titkosszolgálati ügynök folytatott fedett tevékenységet Moszkvában a nagykövetség alkalmazottjaként - közölte csütörtökön az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB).

"A kémelhárítási tevékenységünk során feltártunk egy be nem jelentett brit titkosszolgálati ügynököt, Davis Gareth Samuelt, (született) 1980.08.08 (..),. akit Oroszországba küldtek a brit nagykövetség moszkvai adminisztratív-gazdasági osztályának

második titkári pozíciójának álcája alatt"

- állt a közleményben.

Az FSZB szerint az illető oroszországi akkreditációját visszavonták, és két héten belül

el kell hagynia az országot.

Korábban a brit ideiglenes ügyvivőt bekérették az orosz külügyminisztériumba, ahol közölték vele a brit állampolgár kiutasítását. A tárca határozott tiltakozását fejezte ki amiatt, hogy

az egyik diplomata a brit titkosszolgálatnak dolgozik.

Az orosz fél hangsúlyozta, hogy Moszkva nem tűri a brit titkosszolgálatok nem bejelentett alkalmazottainak tevékenységét Oroszország területén.