Zeneszüret

2025. augusztus 26. 20:09

Pécs különböző pontjain kínál klasszikus zenére épülő programokat a Miklósa Erika operaénekes művészeti vezetésével és szereplésével megvalósuló Zeneszüret fesztivál Pécsen szeptember 11. és 14. között - jelentették be az eseményt beharangozó sajtótájékoztatón a baranyai vármegyeszékhelyen hétfőn.

Miklósa Erika operaénekes, a MOL-Új Európa Alapítvány kuratóriumi elnöke beszédet mond a Pannonhalmi Főapátságban, a 21. Arcus Temporum fesztivál megnyitóján 2025. augusztus 22-én. MTI/Krizsán Csaba

Szamosi Szabolcs orgonaművész, a szervező Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. (Filharmónia) ügyvezetője közölte: a mintegy másfél évtizedes múltra visszatekintő Zeneszüret fesztivál ugyan sok változáson ment át, alapvető céljai nem változtak az idők során: a lehető legszínesebb formában igyekeznek közelebb vinni a klasszikus zenét a közönséghez.

Mint mondta, a rendezvény négy napján egy-egy nagykoncerttel várják a közönséget, emellett minden nap más-más zenei műfaj kap fókuszt.

Miklósa Erika művészeti vezető maga is kiveszi részét a fellépők munkájából, hiszen minden nap más szerepben láthatja majd őt a publikum olyan énekesek mellett, mint - mások mellett - Tóth Vera és Vastag Csaba - emelte ki.

Az első napon, szeptember 11-én, csütörtökön Balázs János zongoraművész a pécsi dóm szomszédságában fekvő Rózsakertben ad koncertet, amelynek második felében egy kamaraopera hangzik el a Vuk zenéjét is jegyző Wolf Péter tollából. Ebben a művében a mese tárgyát a történelem adja, hiszen a főhős Lorenzo Da Ponte, Mozart későbbi szövegírója, aki egy velencei karneválon szerelmi sokszögbe keveredik. Az est során Miklósa Erika, Boncsér Gergely, Mester Viktória és Hábetler András énekel az Anima Musicae Kamarazenekar kísérete mellett.

A nap során délelőtt a Mozart és a múzsák című programon Miklósa Erika vezetésével merülhetnek el az érdeklődők az alkotófolyamat és a magánélet kapcsolatában, majd délután a MÜSZI-tér nevű programon a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnázium zenei, képzőművészeti és tánc-dráma tagozatos növendékei mutatkoznak be egy részben improvizáción alapuló műsorral.

A második nap a klasszikus és a filmzene kapcsolatát állítja a középpontba, így lesz klasszik street utcazene a város különböző pontjain, este pedig a Dóm téri nagyszínpadon magyar filmslágerek is felcsendülnek a Budapest Jazz Orchestra, valamint Miklósa Erika, Tóth Vera és Vastag Csaba tolmácsolásában.

A tettyei romoknál filmvetítés is lesz, ahol a Mindenki című rövidfilmet és a Várdai - non solo cello című dokumentumfilmet lehet megtekinteni.

Szombaton a bel canto jegyében bárkinek lehetősége lesz betekinteni a hivatásszerű zenészek életébe. A Kodály Központban rendezett hangversenyen Rossini, Verdi és Donizetti műveit szólaltatják meg a Savaria Szimfonikus Zenekar muzsikusai és Miklósa Erika, valamint tanítványai a KvintEsszencia Mesteriskolából. Napközben délelőtt zenés túra lesz az állatkertben, ezen a délutánon is klasszikus utcazene vár a belvárosban, este pedig a koncerttel párhuzamosan "A nagybőgő" című zenés monodráma előadás kínál egy olyan színházi élményt, melyben beletekinthetünk a zenészek életébe a Tettyén.

Vasárnap a népzene és a népi hagyomány adja majd a programok gerincét, ennek keretében a tánc már délelőtt elkezdődik: a kisgyerekeket a Tettye téren Laposa Julcsival várják, délben a balatonfüredi prímásverseny győztese muzsikál a Rózsakertben, majd délután több százan táncolhatjuk körbe a székesegyházat gyerekekkel, táncosokkal.

Este a Dóm téren zárul a fesztivál Miklósa Erika, a Magyar Állami Népi Együttes és annak prímása, Pál István Szalonna és Pál Eszter közös koncertjével. A koncerttel párhuzamosan ezen a napon is lesz filmvetítés, a Tettyei romoknál.

A Zeneszüret legtöbb programja ingyenes. A nagykoncertekkel kapcsolatos jegyinformációkról és a fesztivál eseményeiről a https://filharmonia.hu/fesztivalok/zeneszuret-fesztival weboldalon lehet részletesebben tájékozódni.

mti