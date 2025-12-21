A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei
Szerző: MTI
2025. december 21. 19:05
A Szerencsejáték Zrt. tájékoztatása szerint az 51. héten megtartott hatos lottó számsorsoláson a következő számokat húzták ki:
Nyerőszámok:
10 (tíz)
11 (tizenegy)
12 (tizenkettő)
17 (tizenhét)
27 (huszonhét)
36 (harminchat)
Nyeremények:
6 találatos szelvény nem volt;
5 találatos szelvény 28 darab, nyereményük egyenként 419 630 forint;
4 találatos szelvény 1294 darab, nyereményük egyenként 9080 forint;
3 találatos szelvény 24 081 darab, nyereményük egyenként 2970 forint.