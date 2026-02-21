Spanyolországban az alkotmánybíróság hagyta jóvá egy fiatal nő eutanáziakérelmét

Szerző: MTI

2026. február 21. 18:08

A spanyol alkotmánybíróság jóváhagyta pénteken egy végtagbénulásban szenvedő 25 éves nő eutanáziakérelmét, amelyet

édesapja próbált megakadályozni jogi úton

az elmúlt több mint másfél évben.

A bírói testület egyhangúlag úgy vélte, hogy az ügyben "egyértelműen hiányzik az alkotmányos fellebbezéssel védhető alapvető jogok megsértése", amellyel az apát képviselő Keresztény Ügyvédek csoport érvelt beadványában.

A férfi azután fordult az alkotmánybírósághoz, hogy a Legfelsőbb Bíróság tavaly januárban elutasította fellebbezését a Katalán Felsőbíróság (TSJC) határozata ellen, amely helybenhagyta az elsőfokú barcelonai bíróság eutanáziát engedélyező döntését.

A Legfelsőbb Bíróság igazolta a beteg döntéshozatali képességét, és hangsúlyozta, hogy a törvényi előírásoknak megfelelően szakértői bizottság bírálta el és hagyta jóvá eutanázia iránti kérelmét.

Az apa viszont úgy vélte: a bíróságok ezen döntéseikkel

megsértették lánya élethez, méltósághoz és autonómiához való jogát,

valamint az önkényes intézkedések tilalmát és a hatékony bírói jogvédelemhez való jogot is.

"Nem hagyjuk magukra ezeket a szülőket. A végsőkig harcolni fogunk, hogy megvédjük jogukat a lányuk életének megmentéséhez" - reagált az alkotmánybírósági határozatra Polonia Castellanos, a Keresztény Ügyvédek csoport elnöke, bejelentve azt is, hogy az ügyet az Európai Emberi Jogi Bíróság elé viszik.

Az eutanáziát kérelmező 25 éves Noeliát jelenleg egy szociális-egészségügyi központban ápolják Barcelona közelében. A fiatal nő 2022-ben öngyilkosságot kísérelt meg egy szexuális zaklatást követően, és ennek következtében alsó végtagjai megbénultak. 2024 júliusában az illetékes, egészségügyi és jogi szakemberekből álló vizsgálóbizottság engedélyezte számára az eutanáziát, azonban a lány apja által benyújtott bírósági fellebbezés a jogerős ítéletig felfüggesztette végrehajtását.

Spanyolországban most először tárgyalt eutanáziával kapcsolatos ügyet az alkotmánybíróság azóta, hogy 2021-ben elfogadták az engedélyezéséről szóló jogszabályt.

A törvény értelmében nagykorú, legalább egy éve Spanyolországban élő,

gyógyíthatatlan vagy súlyos, elviselhetetlen szenvedést okozó betegségben szenvedők kérelmezhetik

haláluk elősegítését.

A kérelmet többlépcsős engedélyezési folyamatban vizsgálja felül egy egészségügyi és jogi szakemberekből álló bizottság, amelynek során a kérelmezőnek legalább négy alkalommal kell megerősítenie szándékát.

Az eutanáziát akár állami, akár magánegészségügyi intézményben vagy a beteg otthonában is végre lehet hajtani, utóbbi esetben is kérhető hozzá orvosi közreműködés.

A jogszabályban kiemelték, hogy

figyelembe kell venni az egészségügyi szakemberek lelkiismereti kifogásait.

A spanyol egészségügyi minisztérium adatai szerint 2021 júniusa és 2024. év vége között több mint 2400 eutanázia kérelmet bíráltak el Spanyolországban és mintegy 1200-at hagytak jóvá közülük.