A Hősök terén megrendezett koncert után trágár feliratot festettek a Hősök Falára

Szerző: MTI

2026. április 11. 18:04

Péntek éjjel, a Hősök terén megrendezett koncert után méltatlan támadás érte a Terror Háza Múzeumot, a magyar szabadság és függetlenség egyik legerősebb jelképét: a múzeum homlokzatára, a Hősök Falára ismeretlen elkövető trágár feliratot festett - közölte az intézmény szombaton a Facebook-oldalán.

A múzeum a közösségi oldalán azt írta, hogy a "gyalázatos tett"

nem csupán egy történelmi emlékhely megrongálását jelenti, hanem súlyos tiszteletlenség a náci és a kommunista diktatúrák, a XX. század elnyomó rendszereinek áldozataival szemben.

Az ilyen tettek elfogadhatatlanok Magyarországon, egy demokratikus jogállamban, és nem maradhatnak következmények nélkül - hangsúlyozták.

A Terror Háza Múzeum a rongálást és az áldozatok emlékének meggyalázását határozottan elítéli, és ismeretlen tettes ellen feljelentést tett.

"Bízunk benne, hogy a hatóságok mielőbb felderítik az elkövetőt, és felelősségre vonják"

- fogalmaztak.

Az intézmény arra kérte a közvéleményt és különösen a koncert szervezőit, hogy

a Terror Háza Múzeum meggyalázását ítéljék el, és közösen álljanak ki a magyar történelmi emlékezet tisztelete mellett,

elvárják továbbá, hogy az elkövető bocsánatot kérjen.