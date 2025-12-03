48 perc - Áder János: a köztársasági elnöki munkát a méltóság és a hitelesség határozhatja meg

Szerző: Gondola

A köztársasági elnöki munkát a méltóság és a hitelesség határozhatja meg - nyilatkozta Áder János volt köztársasági elnök A haza minden előtt címet viselő, egy évtizedes államfői tevékenységét összefoglaló könyve kapcsán az M1 csatorna 48 perc című hírháttérműsorában.

A volt köztársasági elnök szerint a méltóság azt jelenti, hogy az államfő minden gesztusával Magyarországot képviseli, a hitelesség pedig azt, hogy szavai nem mondhatnak ellent egymásnak. Úgy véli, a politikusoknak ma is érvényes az üzenet, miszerint nemet kell mondani a rövidlátó, idegen érdekeket kiszolgáló politikára, a hazugságra és az alpári beszédre, és igent az érveken és tényeken alapuló vitákra.

Áder szerint a közéletben túl sok politikus vált „médiapolitikussá”, akik a média elvárásaihoz igazodnak stratégia, vízió vagy értékrend helyett. Egy politikus feladata szerinte az, hogy vállalja a konfliktusokat, megindokolja döntéseit, és ne fusson el a felelősség elől – aki erre nem képes, az alkalmatlan a feladatra.

Úgy látja, nem tudunk örülni a közös eredményeknek, pedig az elmúlt évek fejlesztései – mint a Duna Aréna, az MVM Dome vagy a Várkert Bazár – mindenki javát szolgálják.

Beszélt arról is, hogy elnöksége alatt az egyetlen mérce számára a törvények alaptörvénnyel való összhangja volt: ha egy jogszabály megfelelt az alkotmányos követelményeknek, azt aláírta.