Adócsökkentést kér az Erdélyi Magyar Szövetség, folytatódnak a székelyföldi tiltakozások

Szerző: MTI/Gondola

2026. január 29. 15:37

A tavaly év végén megemelt helyi adóknak a csökkentését kéri a Kovászna megyei önkormányzatoktól az Erdélyi Magyar Szövetség (EMSZ) háromszéki szervezete.

Sepsiszentgyörgy, Kézdivásárhely és Csíkszereda után a héten Székelyudvarhelyen is utcai tiltakozásra készülnek. A kisebbik erdélyi magyar párt háromszéki szervezete a térség polgármestereihez és önkormányzati képviselőihez intézett, az MTI-nek is elküldött felhívásában felidézi, hogy az előző kormány döntései nehéz gazdasági helyzetbe hozták Romániát, és a hatalmas költségvetési hiány negatív hatásainak mérséklésében mindenkinek részt kellett vállalnia.

Megállapítja azonban, hogy miközben a jelenlegi, Ilie Bolojan vezette kabinet azt mondta, hogy az adók emelésével egy időben az állam kiadásait is csökkentik, utóbbi nem történt meg. Az állampolgárok és vállalkozások adóterhei ellenben drasztikusan nőttek, és az EMSZ szerint nem lehet magukra hagyni az állampolgárokat és vállalkozásokat.

"Jól ismerjük városaink és falvaink lakóinak, valamint vállalkozásainak anyagi helyzetét, így azt is tudjuk, hogy ezek a drágulások jelentős megpróbáltatásokat eredményeztek" - áll a felhívásban. Eszerint "az egyre reménytelenebbnek tűnő gazdasági helyzet" komoly feszültségeket okoz a társadalomban.

Az EMSZ háromszéki szervezete leszögezi: az önkormányzati döntéshozóknak és a politikai képviseletnek mindent meg kell tenniük annak érdekében, hogy a lakosság terhei csökkenjenek. Ezért arra kérik a polgármestereket, önkormányzati képviselőket: módosítsák a helyi adókról és illetékekről hozott tavaly év végi döntéseiket, és minden adónemben térjenek vissza a törvény által megengedett minimális szintre. "Sepsiszentgyörgy példája is azt bizonyítja, hogy ennek a lehetőségnek adottak a törvényes feltételei" - írják a felhívásukban.

Az EMSZ emellett közös nyomásgyakorlást is javasolt annak érdekében, hogy a bukaresti kormány gondolja újra adópolitikáját.

Székelyföldön ez év eleje óta forrnak az indulatok a tavaly év végén bukaresti utasításra megemelt helyi adók miatt. A tömbmagyar régióban elsőként Sepsiszentgyörgyön vonultak utcára a helyiek az emelés ellen tüntetve. A tiltakozás nyomán Antal Árpád polgármester bejelentette, hogy az önkormányzat felülvizsgálja a korábbi döntését. Közölte: indítványozni fogja, hogy 2026-ban az ingatlanadó a törvény által megengedett minimális szinten maradjon, míg a gépjárműadó összege ne haladja meg a tavalyi szintet.

A bejelentés ellenére Sepsiszentgyörgyön hétfőn ismét utcára vonultak a helyiek, akik addig folytatják a tiltakozást, amíg meg nem születik az újabb tanácsi döntés. Hétfőn Kézdivásárhelyen is több százan tiltakoztak a bukaresti adópolitika ellen, szerdán pedig Csíkszeredában tartottak villámcsődületet az adóemelés miatt. Hargita megye székhelyén szombaton újból utcára vonulnak az emberek, vasárnap délutánra pedig Székelyudvarhelyen is békés tüntetést hirdettek.

Romániában idén mintegy 70-80 százalékkal növekedett az ingatlantulajdonra kivetett éves adó mértéke, és átlagosan hasonló mértékben, a szennyezés mértékétől függően felemelték a gépjárműadót is. A román kormány szerint a megemelt helyi adók mintegy 3,7 milliárd lejes (280 milliárd forint) többletbevételt eredményezhetnek az önkormányzatok számára. A Bolojan-kabinet azzal indokolta az intézkedést, hogy az önkormányzatok a magas költségvetési hiány miatt már nem számíthatnak arra, hogy továbbra is a központi költségvetésből fedezik majd folyamatosan emelkedő kiadásaikat.