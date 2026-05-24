Az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait díjazta a Magyar Innovációs Szövetség

Szerző: MTI

2026. május 24. 16:06

A Magyar Innovációs Szövetség (MISZ) 35. alkalommal díjazta az ország leginnovatívabb középiskolás diákjait, az Országos Tudományos és Innovációs Olimpia (OTIO) legjobbjainak járó elismeréseket 12 projekt 17 fiatal feltaláló, illetve tudós alkotója vehette át - közölte a MISZ vasárnap az MTI-vel.

Közölték: az összesen több mint hatmillió forintnyi ösztöndíj mellett a nyertesek egyben

a legnagyobb európai, amerikai és távolkeleti nemzetközi innovációs versenyekre való kijutás lehetőségét is kiérdemelték.

Az eredményhirdetésen a versenyt szervező MISZ 25 kiemelkedő innovatív középiskolai tanárt is díjazott egyenként 400-800 ezer forintos elismeréssel, a 20 legeredményesebb innovatív középiskola képviselői pedig szintén intézményenként 800 ezer forinttal térhettek haza az eseményről.

A 14-19 éves korosztály számára kiírt verseny idei újdonsága, hogy az országos nevezés mellett Budapesten és további hat vidéki nagyvárosban megrendezett területi válogatókon is várták az innováció iránt érdeklődő fiatalokat, amelynek köszönhetően

a tavalyinál 60 százalékkal több, 495 jelentkezés érkezett be.

A zsűri 237 pályázatot javasolt kidolgozásra, ezzel minden idők legnagyobb mezőnye vágott neki a többhónapos mentorálási és felkészülési időszaknak.

Az április 6-i határidőre 179 pályázat kidolgozása fejeződött be. A zsűri értékelését követően ezek közül

végül 60 pályamunka (összesen 87 fiatal versenyző) vehetett részt május 22-én és május 23-án a BME I épületében megrendezett kétnapos, kiállítással egybekötött döntőn.

A közlemény idézi Birkner Zoltánt, a szervezőbizottság elnökét, aki szerint az idei rekordszámú pályázat nemcsak mennyiségi növekedést jelent. "A döntőbe került projekteket magas színvonal is jellemzi, ami jó visszajelzés arra, hogy a megújult pályáztatási rendszerrel a megfelelő irányba haladunk: célunk, hogy minél több fiatal kapcsolódjon be az OTIO-ba."

A 35. olimpiára már minden eddiginél több, összesen 721 középiskolás pályázott, azt szeretnék, ha a következő, 36. OTIO-n ez a szám elérné az ezret.

A pályázatok között a legnépszerűbb területek az informatika, a mesterséges intelligencia, a környezetvédelem és az egészséges életmód voltak, de megjelentek olyan témakörök is, mint az űrkutatás. A gimnáziumok és a szakközépiskolák fele-fele arányban jutottak be a döntőbe, és a főváros mellett az ország keleti és nyugati régiói is hasonló arányban képviseltették magukat.

A szombaton megtartott ünnepélyes eredményhirdetésen három első, négy második és öt harmadik díjat adtak át.

Magyarországot 2026 szeptemberében az első díjas pályázatok képviselhetik az Európa Bajnokságon,

a 37. EU Fiatal Tudósok Versenyén, amelyen több mint 30 ország fiataljai versenyeznek majd az európai uniós díjakért.