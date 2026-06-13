Kajak egyes: Kőhalmi Emese Európa-bajnok

Szerző: MTI

2026. június 13. 18:08

A Kovács Katalin Akadémia 24 éves kajakosának eddig Európa-bajnokságon négyszer játszották a magyar Himnuszt, ebben az számban ez az első aranya.

Kőhalmi Emese aranyérmet szerzett szombaton kajak egyes 1000 méteren a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló kajak-kenu Európa-bajnokságon.

Kőhalmi száz méterrel a rajt után az élre állt és a hajrában

visszaverve a svéd Melina Andersson támadását, magabiztosan diadalmaskodott.

A Kovács Katalin Akadémia 24 éves kajakosának ez az ötödik Európa-bajnoki címe, de ebben a számban az első.

Varga Ádám háromszoros címvédőként indult K-1 500-on, sokáig vezetett ezúttal is, de végül negyedikként ért célba. Utólag azonban a meglepetésgyőztes lengyel Alex Boruckit kizárták, így

a magyar kajakos egy helyet előre lépve bronzérmes lett.



A nap utolsó döntőjében is harmadikak lettek a magyarok: a Csorba Zsófia, Opavszky Réka, Kollár Kristóf, Fejes Dániel összeállítású csapat a vegyes kenu négyesek 500 méteres versenyében szerezte meg a bronzérmet.

Az Eb vasárnapig tart,

a zárónapi döntők mindegyikében lesz magyar

hajó.

Kilenc év után újra aranyérmes a férfi kajak négyes

A magyar férfi kajak négyes aranyérmet szerzett szombaton a portugáliai Montemor-o-Velhóban zajló, olimpiai kvalifikációs kajak-kenu Európa-bajnokságon. Ebben a számban 2017 után született ismét magyar győzelem a kontinensviadalon.

A Nádas Bence, Fodor Bence, Kurucz Levente, Tótka Sándor összeállítású férfi kvartett

remekül szerepelt az idény eddigi részében, egy-egy világkupa arany- és ezüstéremmel a háta mögött érkezett a kontinensviadalra, ahol előfutam-győzelemmel tette le a névjegyét. A döntőben is a favoritok közé tartozott, de ott volt a rajtnál a házigazdák címvédő és világbajnok egysége, valamint a németek olimpiai aranyérmes négyese is.

A portugálok kezdtek a legjobban, 250 méternél ők vezettek, a magyarok sem voltak azonban sokkal lemaradva, egy beülővel mögöttük haladva a második helyen lapátoltak.

A táv második fele nagyon szoros versenyt hozott, Nádasék méterről méterre közelítették a hazaiakat, akik a végére elfáradva még a dobogóról is lecsúsztak. A magyarok viszont nem fáradtak el, sőt a végén még rá tudtak tenni egy lapáttal, így hosszú idő után újra Eb-aranyérmet ünnepelhettek. A németek lettek a másodikok, a spanyolok pedig a harmadikok.

"Pozitívan álltunk a versenyhez, tudtuk, hogy esélyesei vagyunk ennek a számnak. Jól is ment a döntő,

a vége nagyon fájt, de szerencsére meg tudtuk csinálni, ami bennünk van és nyerni tudtunk"

- mondta a magyar szövetségnek Fodor Bence, aki ugyan már vb-ezüstérmes, de a felnőttek között ez az első Európa-bajnoksága.

"Élveztem ezt a futamot, mert most végre nem kellett bajlódnom a kormánnyal - nyilatkozott a vezérevezős Nádas Bence. - Jó ütemet tudtam adni, a srácok nagyon jól dolgoztak alám. Nagyon örülök, hogy 2016 és 2017 után ismét Magyarország van a csúcson férfi K-4 500-on. Remélem, a következő győzelemig nem kell újabb kilenc évet várni!"

"Végig arra koncentráltam, hogy egyben legyen az egység és mindent úgy végre tudjunk hajtani, ahogy előre elterveztük. Szerintem nagyszerű pályát jöttünk, örülök, hogy minden összejött" - fogalmazott Kurucz Levente.

Nádashoz hasonlóan Tótka Sándor is benne volt a 2017-ben győztes hajóban.

"Ezt kiböjtöltük rendesen - mondta az olimpiai bajnok kajakos. -

Hosszú ideje vártunk erre, örülök, hogy végre összejött, s reméljük, hogy ez csak a kezdet."

A nők hasonló, ugyancsak olimpiai számában az U23-as versenyzőkből álló Kiskó Réka, Szegedi Angelina, Decsi Dorina és Mészáros Anna alkotta egység képviselte a magyar színeket. A négyes a világkupákon két negyedik helyet szerzett, s mivel akkor Kína mindkétszer előtte végzett, az európai mezőnyben éremesélyesnek számított.

A férfiakhoz hasonlóan Kiskóék is az előfutamuk megnyerésével kezdtek csütörtökön, majd a döntőben is jól rajtoltak, s féltávnál a bronzérmes pozícióban eveztek. A második 250 méter aztán már nem sikerült olyan jól, mint az első, így végül az ötödik helyet sikerült megszereznie a magyar hajónak. Az élen spanyol, lengyel, fehérorosz volt a sorrend. Magyarország - teljesen más összeállításban - tavaly megnyerte az Eb-t.

A női kenu egyesek 200 méteres versenyében - amely a kajak négyesekhez hasonlóan szerepel az olimpiai programban - a szegediek Eb-újonc, 18 éves tehetsége, Paragi Petra beragadt a rajtnál, majd ezek után a nyolcadik helyen ért célba, míg a férfiak sprintversenyében Hodován Dávid, az Atomerőmű SE 25 éves kenusa szoros versenyt követően ötödik lett.

A további döntős program a magyarokkal (közép-európai idő szerint):

15.37: női C-2 200 m (Kiss Ágnes, Nagy Bianka)

15.46: női K-1 200 m (Lucz Anna)

16.20: női KL2 200 m (Varga Katalin)

16.45: női K-1 1000 m (Kőhalmi Emese)

17.05: férfi K-1 500 m (Varga Ádám)

17.14: C-4 vegyes 500 m (Opavszky Réka, Csorba Zsófia, Kollár Kristóf, Fejes Dániel)

Címkép: A magyar Európa-bajnok - kkna.hu