Két drogbűnözőt csíptek fülön Törökszentmiklóson

Szerző: MTI

2026. június 13. 13:04

Két helyi drogkereskedőt fogtak el a rendőrök Törökszentmiklóson szerdán - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon.

Azt írták, egyikük egy 26 éves férfi, aki a megalapozott gyanú szerint

rendszeresen értékesített drogot a lakásában helyi lakosoknak.

A hatóságok a kutatás során kristályos, fehér port foglaltak le, aminek hatóanyag-tartalma meghaladja a jelentős mennyiséget.

Hozzátették, a másik elfogott személy egy 40 éves helyi nő, aki szintén a lakásában árulta a drogot. A kutatás alkalmával mintegy 100 gramm sárga, nedves, kristályos anyagot foglaltak le, ami az előzetes szakértői vélemény szerint kábítószernek minősül.

A rendőrök nemcsak a drogot, hanem

értékesítéshez használatos eszközöket, crackpipát és mobiltelefonokat is lefoglaltak

a gyanúsítottaktól. Mindkettőjüket kábítószer-kereskedelem miatt hallgatták ki. A gyanúsítottakat őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat.