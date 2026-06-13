Két drogbűnözőt csíptek fülön Törökszentmiklóson
Két helyi drogkereskedőt fogtak el a rendőrök Törökszentmiklóson szerdán - közölte a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Rendőr-főkapitányság szombaton a police.hu oldalon.
Azt írták, egyikük egy 26 éves férfi, aki a megalapozott gyanú szerint
rendszeresen értékesített drogot a lakásában helyi lakosoknak.
A hatóságok a kutatás során kristályos, fehér port foglaltak le, aminek hatóanyag-tartalma meghaladja a jelentős mennyiséget.
Hozzátették, a másik elfogott személy egy 40 éves helyi nő, aki szintén a lakásában árulta a drogot. A kutatás alkalmával mintegy 100 gramm sárga, nedves, kristályos anyagot foglaltak le, ami az előzetes szakértői vélemény szerint kábítószernek minősül.
A rendőrök nemcsak a drogot, hanem
értékesítéshez használatos eszközöket, crackpipát és mobiltelefonokat is lefoglaltak
a gyanúsítottaktól. Mindkettőjüket kábítószer-kereskedelem miatt hallgatták ki. A gyanúsítottakat őrizetbe vették, a bíróság pedig elrendelte letartóztatásukat.