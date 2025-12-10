BL - Szoboszlai góljával nyert a Liverpool
Szerző: Gondola
2025. december 10. 07:05
A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában a Liverpool idegenben 1-0-ra legyőzte az Internazionalét. A mérkőzés egyetlen gólját Szoboszlai Dominik szerezte a 88. percben tizenegyesből, miután Alessandro Bastoni a tizenhatoson belül visszahúzta Hugo Ekitikét.
Szoboszlai végig a pályán volt, Kerkez Milos a kispadon maradt. A hazaiaknál Hakan Calhanoglu és Yann Bisseck a mérkőzés korai szakaszában megsérült. A győzelemmel a Liverpool a nyolcadik helyre jött fel.
A Barcelona három év után játszott újra Bajnokok Ligája-mérkőzést a Camp Nouban, de az Eintracht Frankfurt szerzett vezetést. A katalán csapat szünet után Jules Koundé két fejes góljával fordított.
A Galatasaray Sallai Rolanddal a kezdőben a Monaco otthonában játszott, de 1-0-ra kikapott: Ugurcan Cakir ugyan hárította Denis Zakaria tizenegyesét, a cserekapus Günay Güvenc röviddel beállása után gólt kapott, amely a végső győzelmet jelentette a Monacónak.
A BL alapszakaszának első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9–24. helyezett csapatok 16 közé jutásért keresztbe játszanak, az utolsó 12 együttes kiesik. A nyolcaddöntő februárban kezdődik, a negyeddöntő és elődöntő áprilisban zajlik, a döntőt pedig május 30-án rendezik a budapesti Puskás Arénában.
Bajnokok Ligája, alapszakasz, 6. forduló:
Internazionale (olasz)-Liverpool (angol) 0-1 (0-0)
gól: Szoboszlai (88., 11-esből)
AS Monaco (francia)-Galatasaray (török) 1-0 (0-0)
gól: Balogun (68.)
FC Barcelona (spanyol)-Eintracht Frankfurt (német) 2-1 (0-1)
gól: Koundé (50., 53.), illetve Knauff (21.)
Atalanta (olasz)-Chelsea (angol) 2-1 (0-1)
gól: Scamacca (55.), De Ketelaere (83.), illetve Joao Pedro (25.)
Tottenham Hotspur (angol)-Slavia Praha (cseh) 3-0 (1-0)
gól: Zima (26., öngól), Kudus (50., 11-esből), Simons (79., 11-esből)
PSV Eindhoven (holland)-Atlético Madrid (spanyol) 2-3 (1-1)
gól: Til (10.), Pepi (85.), illetve Álvarez (37.), Hancko (52.), Sorloth (56.)
Union Saint-Gilloise (belga) - Olympique Marseille (francia) 2-3 (1-2)
gól: Khalaili (5., 71.), illetve Paixao (15.), Greenwood (41., 58.)
korábban:
Kairat Almati (kazah)-Olimpiakosz (görög) 0-1 (0-0)
gól: G. Martins (73.)
Bayern München (német)-Sporting Lisboa (portugál) 3-1 (0-0)
gól: Gnabry (65.), Karl (69.), Tah (77.), illetve Kimmich (54., öngól)
szerda:
Villarreal (spanyol)-FC Köbenhavn (dán) 18.45
Qarabag (azeri)-Ajax Amsterdam (holland) 18.45
Borussia Dortmund (német)-Bodö/Glimt (norvég) 21.00
Bayer Leverkusen (német)-Newcastle United (angol) 21.00
Benfica (portugál)-SSC Napoli (olasz) 21.00
Juventus (olasz)-Páfosz (ciprusi) 21.00
Club Brugge (belga)-Arsenal (angol) 21.00
Athletic Bilbao (spanyol) - Paris Saint-Germain (francia) 21.00
Real Madrid (spanyol)-Manchester City (angol) 21.00