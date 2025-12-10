BL - Szoboszlai góljával nyert a Liverpool

Szerző: Gondola

2025. december 10. 07:05

A labdarúgó Bajnokok Ligája alapszakaszának hatodik fordulójában a Liverpool idegenben 1-0-ra legyőzte az Internazionalét. A mérkőzés egyetlen gólját Szoboszlai Dominik szerezte a 88. percben tizenegyesből, miután Alessandro Bastoni a tizenhatoson belül visszahúzta Hugo Ekitikét.

Szoboszlai végig a pályán volt, Kerkez Milos a kispadon maradt. A hazaiaknál Hakan Calhanoglu és Yann Bisseck a mérkőzés korai szakaszában megsérült. A győzelemmel a Liverpool a nyolcadik helyre jött fel.

A Barcelona három év után játszott újra Bajnokok Ligája-mérkőzést a Camp Nouban, de az Eintracht Frankfurt szerzett vezetést. A katalán csapat szünet után Jules Koundé két fejes góljával fordított.

A Galatasaray Sallai Rolanddal a kezdőben a Monaco otthonában játszott, de 1-0-ra kikapott: Ugurcan Cakir ugyan hárította Denis Zakaria tizenegyesét, a cserekapus Günay Güvenc röviddel beállása után gólt kapott, amely a végső győzelmet jelentette a Monacónak.

A BL alapszakaszának első nyolc helyezettje közvetlenül a nyolcaddöntőbe jut, a 9–24. helyezett csapatok 16 közé jutásért keresztbe játszanak, az utolsó 12 együttes kiesik. A nyolcaddöntő februárban kezdődik, a negyeddöntő és elődöntő áprilisban zajlik, a döntőt pedig május 30-án rendezik a budapesti Puskás Arénában.