Kapu Tibor és Cserényi Gyula élménybeszámolója Győrben

Szerző: Gondola

2025. december 9. 20:05

A HUNOR Roadshow győri állomásán mintegy 1200 diák hallgatta meg Kapu Tibor kutatóűrhajós és tartalékosa, Cserényi Gyula élménybeszámolóját a Széchenyi István Egyetemen. A rendezvényen videókkal és fotókkal illusztrált előadásban meséltek kiképzésükről, valamint Kapu Tibor űrutazásának tapasztalatairól.

Kapu Tibor kiemelte, hogy az évekig tartó felkészülést bármikor újra vállalná. Az elmúlt 2–3 évben széleskörű tudást sajátítottak el – orosz nyelvet, űrbiológiát, űrjogot –, emellett intenzív fizikai edzéseken vettek részt. Felidézte új-mexikói túlélési és csapatdinamikai tréningjeiket, valamint a magyarországi kiválasztási folyamat során teljesített túlélőképzést is, amely arra készítette fel őket, hogy bárhol életben maradjanak a mentőcsapatok érkezéséig.

Beszámolója szerint az űrutazást megelőzően két hét karanténban készültek a felbocsátásra, ahol részletesen elpróbálták az egész indulási folyamatot. Egy nap alatt érték el a Nemzetközi Űrállomást, ahová összesen 25 magyar tudományos és ismeretterjesztő kísérletet vittek fel.

Az űrállomáson töltött 18 napot békés, hatékony közös munkaként jellemezte, és mesélt a súlytalanság körülményeihez való alkalmazkodásról is – például arról, hogyan rögzítik magukat alváshoz gumiszalaggal, hogy ne lebegjenek el.

Cserényi Gyula elmondta, hogy tartalékosként ugyanazt a kiképzést kapta, mint Kapu Tibor, hiszen egy küldetés csak akkor indulhat, ha minden kijelölt űrhajós teljesen egészséges. Részletezte, hogy az elméleti képzés mellett számos speciális készséget is meg kellett tanulniuk: repültek vadászgéppel és műrepülővel, izolált környezetben, alváshiány mellett oldottak meg feladatokat, és parabolarepülésen gyakorolták a súlytalanságot.

Kiemelte, hogy Houstonban a NASA földi űrállomás-másában szimulációkon gyakorolták a mozgást és a munkavégzést, továbbá Németországban és Japánban megismerték a Nemzetközi Űrállomás európai és japán moduljainak működését is.

Összességében a két űrhajós részletes képet adott a magyar űrkutatási program intenzív felkészüléséről, a küldetés kihívásairól és személyes élményeikről.