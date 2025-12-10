Saját tagállamai ellen háborúzik az EU vezetősége

Szerző: Molnár Pál

2025. december 10. 05:05

Ahogy eddig az évezredes lengyel-magyar barátságot aknázta alá az EU korrupt vezetősége, most egy másik baráti nép, a bolgárság fiait ugrasztja nekünk a gyűlöletpolitikát erőltető cinikus garnitúra.

Magyarellenes gyűlöletprogramot pénzel az unió kormányaként emlegetett Európai Bizottság. A Leyen által vezetett kompánia milliárdos tételben fizeti azt a bulgáriai központú szervezetet, amelynek 2025 nyarán publikált tanulmánya a magyar kormányt egyenesen "háborús nyerészkedőként" ábrázolja. A Szuverenitásvédelmi Hivatal azonosította a Center for the Study of Democracy (CSD) nevű bolgár agytrösztöt.

Ez a garnitúra Brüsszel és a transzatlanti hálózatok politikai ügynökeként erőlködik,

és központi szereplője annak a dezinformációs műveleti láncnak, amelynek célja a magyar energiapolitika, külpolitika, valamint a gazdasági döntések hiteltelenítése.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal azt közölte az MTI-vel, hogy a bolgár szervezet tavaly 1,5 milliárd forintnyi támogatást kapott főként az Európai Bizottságtól és amerikai baloldali alapítványoktól. A hivatal szerint a CSD a Leyenék által bankszámlájukra utalt pénzért sorozatban gyártja azokat a narratívákat, amelyek a Magyarország ellen irányuló szélsőséges politikai nyomásgyakorlást legitimálják.

Döbbenetes módon annak a

Leyennek, akinek a demokrácia mintaképeként kellene az EU egén ragyognia, információs háborút vív az egyik tagállam ellen.

És ezt a háborút azoknak az uniós polgároknak az adóbefizetéseiből finanszírozza, akiknek fogalmuk sincs arról, hogy az általuk keservesen megkeresett, és adóként befizetett pénzt Brüsszel üdvöskéje ilyen alantas célra fordítja.

Az iparilag termelt hazugságot a brüsszeli gyűlöletközpont rá is zúdítja a társadalmakra.

A bulgáriai szervezet propagandistái részben amerikai liberális körökhöz köthető szereplők, és ezek a gyűlöletügynökök a rendszeres megszólalói olyan hálózati médiumoknak, mint a Politico, a Reuters vagy az Euractiv, amelyektől a magyarországi hálózati sajtó átveszi és teríti a hazugságokat.

A Szuverenitásvédelmi Hivatal bemutatja, hogy a CSD működése példája annak a brüsszeli stratégiának, amelyben

a dezinformáció elleni fellépés ürügyén valójában politikai befolyásszerzés, narratívaépítés és kormányzati döntések gyengítése zajlik.

Az a politikai vezető, aki információs háborút visel saját vezetettjei ellen, egyértelműen a paragrafusokba ütköző tettet gyakorol. Noha az EU-nak vannak úgynevezett igazságszolgáltatási apparátusai, azoknak eszük ágában sincs a valódi törvénysértéseket vizsgálni és szankcionálni. Ez is mutatja az Európai Unió gyötrelmes züllöttségét.

Különösen ijesztő az, hogy a háborús vezető a Covid-hisztéria idején sms-ben kötött milliárdos üzleteket, és ezeket az sms-üzeneteket eltitkolja az adófizető európai polgárok elől. Reménytelennek mutatja a helyzetet, hogy

az Európai Parlament beletaposott a demokrácia egyik alapjába: a nyilvánosságba,

és megszavazta, hogy Leyennek ne kelljen elszámolnia az eurómilliárdos pénzszórással. Miközben az EU a törvényesen működő kormányokat közpénzből rágalmazza, a belga rendőrség által lebuktatott korrupt EU-politikusokat kiszabadítja a hatósági őrizetből.

Nekünk magyaroknak különösen fájdalmas, hogy az egyik legközelebbi baráti népünket, a bolgárokat használja fel a cinikus EU arra, hogy barátaikra, a magyarokra támadjanak. Gondoljunk csak bele, az egyik legrangosabb magyar irodalmi díjat, a Balassi Bálint-emlékkardot eddig egyedül bolgárok vehették át két alkalommal is.

2011-ben Ivan Canev kapta, 2018-ban Marin Georgiev nyújthatta ki kezét a szablyáért, az egyik alkalommal az akkori bolgár nagykövet magyarul mondott köszöntést a Gellért szálló gobelintermében.

Az EU romlottságát mutatja, hogy ősi baráti népek fiait is képes egymásnak ugratni.

Sajnos a züllött brüsszeli politikusok még beláthatatlan ideig húzhatják a nyilvános és a korrupciós jövedelmet, és e rengeteg pénz bezsebelésével egy időben még tetemes kárt fognak okozni a kontinens társadalmainak.

Főkép forrása: balkantancegyuttes.hu