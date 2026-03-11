Nem minden benzinkútra vonatkozik a védett ár – itt a pontosítás

Szerző: Gondola

2026. március 11. 15:07

A kormány üzemanyagárstopot (védett árat) vezetett be a hazai energiabiztonság érdekében, de később pontosította a szabályokat, és kiderült, hogy nem minden benzinkútra vonatkozik az intézkedés.

A rendelet szerint a benzin ára legfeljebb 595 forint, a gázolajé legfeljebb 615 forint literenként, és a kutak nem számolhatnak fel további díjakat. Az intézkedés célja a magyar üzemanyagpiac stabilizálása, valamint az, hogy a hazai autósok megfizethető áron tankolhassanak.

A kormány a döntést több tényezővel indokolta: az orosz energia elleni szankciókkal, az Ukrajnához köthető olajszállítási problémákkal, valamint a közel-keleti konfliktusok miatt emelkedő világpiaci olajárakkal.

A rendelet azonban kivételt tesz bizonyos benzinkutakkal. Nem vonatkozik például azokra a töltőállomásokra, amelyek kizárólag automata rendszerrel működnek, és nincs személyzet a helyszínen. Ezeknél a kutaknál ugyanis nem lehet ellenőrizni, hogy a vásárló jogosult-e a védett árra.

A szabályozás azt is rögzíti, hogy a kedvezményes ár nem érvényes külföldi rendszámú járművekre, és kannába sem lehet védett áron üzemanyagot tankolni. Kivétel csak akkor lehetséges a külföldi autók esetében, ha az adott országban is hasonló árkorlátozást vezetnek be.

A benzinkutaknak ellenőrizniük kell a tankoló jármű adatait. Ehhez a rendszámot és a forgalmi engedély adatait – például a jármű gyártmányát, típusát, színét és üzembentartóját – is meg kell vizsgálniuk. A kutaknak a forgalmi engedély vonalkódját leolvashatják, vagy a rendszámot rögzíthetik, és az adatokat a bizonylatokkal együtt visszakereshető módon tárolniuk kell.

Ez a gyakorlat azonban problémát okozhat, mert 2023 óta a járművezetőknek nem kötelező maguknál tartaniuk a forgalmi engedélyt vagy a jogosítványt, ami megnehezítheti az ellenőrzést a benzinkutaknál.