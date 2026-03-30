BBC: Robbie Keane a Tottenham célkeresztjében

Szerző: Magyar Nemzet, Gondola

2026. március 30. 07:36

Alig másfél hónappal kinevezése után menesztették a kiesés ellen küzdő Tottenham Hotspur vezetőedzőjét. A BBC szerint Robbie Kenae a jelöltek között van.

A Magyar Nemzet cikkénben azt rja, az új vezetőedzőt egyelőre nem nevezte meg a klub vezetősége, de a találgatások azonnal megindultak. A Goal.com a talkSPORT értesülései alapján arról ír, hogy a legvalószínűbb forgatókönyv szerint az AS Monaco korábbi mestere, Adi Hütter veheti át a csapat irányítását, segítője pedig az a Ben Davies lehet, aki játékosként a Spurs alkalmazásában áll. Az első számú jelölt azonban Roberto de Zerbi, de olasz szakvezető nyárig mindenképpen kivárna, s ha a Spurs bennmarad a Premier League-ben, akkor leülne a kispadjára. A hírek szerint Robbie Keane már régóta fenn van a Tottenham kívánságlistáján, Thomas Frank februári menesztése után állítólag fel is kereste az angol gárda, azonban csak ideiglenes vezetőedzői posztot ajánlottak fel neki, és az ír szakember erre nemet mondott.

A Ferencváros trénere egy hosszabb időtartamú szerződést azonban már mérlegelhetne. S most a BBC is bedobta Robbie Keane nevét, kiemelve a rendkívül népszerű szakember kötődését a klubhoz. Ám a BBC szerint neki továbbra sem ajánlanának hosszú távú szerződést, és ez nem érné meg a Ferencváros trénerének.