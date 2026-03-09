Elszálltak a benzinkutak árai - A MOL rendkívüli árazással lép

Szerző: hirado.hu, Gondola

2026. március 9. 15:01

Kedden a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik. A MOL azonnali árazással reagált.

„A Brent olaj hordónkénti ára egészen 120 dollárig emelkedett ma hajnalra, illetve a forint is rohamosan gyengül a dollárral szemben” – írta a holtankoljak.hu.

Hozzátették: ennek hatására a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 10, a gázolajé pedig bruttó 20 forinttal emelkedik holnaptól. Közlésük szerint jelenleg az alábbi átlagárakon lehet tankolni a kutakon – tehát erre jöhet még rá a 10 és 20 forintos áremelés keddtől:

95-ös benzin: 585 Ft/liter,

Gázolaj: 629 Ft/liter.

Index: a Mol kútjain már most rendkívüli árazásra készülnek

Az Index értesülései szerint a Mol „rendkívüli árazást” vezet be töltőállomásain, amelynek értelmében: a benzin literenként 619, a dízel pedig 639 forintba kerülhet majd. Az Index információi szerint a Mol a levélben – amely a szerkesztőséghez is eljutott – tájékoztatta a partnereit arról, hogy töltőállomásain azonnali hatállyal életbe lép a rendkívüli árazás. Emellett arra is felszólítottak a levélben, hogy a kutak üzemeltetőinek ellenőrizniük kell a megjelenő üzemanyagárakat, és hogy ennek megfelelően frissítsék a totemoszlopokon feltüntetett árakat.