Békére készül Európa - Horvátországban is indul a kötelező sorozás

Szerző: MTI, Gondola

2026. március 9. 12:03

Egyre több európai ország, köztük Németország, Dánia és Franciaország készíti elő a sorkatonaság visszavezetését. Horvátországban pedig már érkeznek a meghívók.

Hortay Olivér, a Századvég Konjunktúrakutató Zrt. energia- és klímapolitikai üzletágának vezetője a Facebook-oldalán azt írta, hogy a horvát kormányfő végrehajtja a néppárti agendát. Korábban a Világgazdaság is megírta, hogy a horvát parlament októberben elfogadta a védelmi törvény módosításait, amelyekkel visszaállítják a kötelező sorkatonai szolgálatot.

A katonai alapkiképzés – a kötelező sorkatonai szolgálat részeként – két hónapig tart majd, évente öt turnus kiképzését tervezik, turnusonként mintegy 800 sorkatonával. Minden 18. életévét betöltött férfi még az év végéig behívót kap, és abban a naptári évben vonul be kiképzésre, amelyben betölti a 19. életévét. A bevonulás előtt kötelező egészségügyi alkalmassági vizsgálaton esnek át.

A legfontosabb fejlemények az európai sorozás kapcsán:

Németországban a Bundestag fegyveres erőkért felelős biztosa 2025 szeptemberében javasolta az egyéves kötelező szolgálat bevezetését minden állampolgár számára, nem csak a hadseregben. A legnagyobb ellenzéki párt, a CDU is megszavazta a sorkatonasághoz való fokozatos visszatérést.

Dániában a tavaly márciusi döntés alapján kiterjesztik a hadkötelezettséget a nőkre is. Azok a nők, akik 2025 júliusában töltik be a 18. életévüket, 2026-tól válnak behívhatóvá.

Franciaországban 2026 elején megkezdődött a toborzás az önkéntes nemzeti szolgálatba, ami Európa egyik legnagyobb ilyen jellegű programja.

Belgiumban is napirendre került a katonai létszám növelése és a sorozás kérdése.